Kadıköy'den 355 kişi umut ışığı oldu

“Lösemide Donör Ol” kampanyasına katılan 355 kişi kök hücre bağışında bulunarak umut oldu.

Kadıköy Belediyesi ile Kızılay Kadıköy Şubesi'nin Lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemi hastaları için“Kök hücre bağışı ile yeni yılda mutlu bir öykü yazıyoruz” sloganıyla “Lösemide Donör Ol” kampanyası düzenledi. Kadıköy Belediyesi önünde kurulan Kızılay noktasında gerçekleşen kampanyaya belediye çalışanları, Kadıköylüler ve sanatçılar da kök hücre bağışında bulunarak destek verdi. İki gün süren kampanya sonucunda 355 kişi kök hücre ve 85 kişi de kan bağışında bulundu.

Yapılan kök hücre bağışlarının Kızılay tarafından steril ve güvenli bir ortamda Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına ulaştırıldığını dile getiren Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti; “Bakanlığın uluslararası olarak çalışan laboratuvarında analizler yapılıyor. Yapılan analizler sonucunda kayıtlı olan ilik nakli bekleyen kişiler ile eşleşmeler sağlanıyor. Uygun eşleşme olduğu zaman donör çağrılıyor ve kapsamlı bir testten geçiriliyor. Ayrıca dünyanın neresinde olursa olsun uygun eşleşme olduğu zaman donör Kızılay aracılığıyla davet ediliyor.”

1001. NAKİL GERÇEKLEŞTİ

Kampanyaların devam edeceğinin altını çizen Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Kadıköy Belediyesi ile yürütülen kampanyadan haberdar olan fakat belediye önündeki Kızılay noktasına gelemeyen vatandaşlarımız, Beşiktaş İskelesi'ndeki Kızılay noktasına giderek kök hücre bağışında bulundu. Buradaki iki günlük sonuçlara göre ise 155 kişi kan ve 283 kişi de kök hücre bağışında bulundu. Kadıköy'de iki günün sonunda 638 kişi kök hücre bağışında bulundu. En son 1000. nakil gerçekleşmişti. Ama geçen gün 1001. nakil gerçekleşti. Vatandaşlarımız www.kanver.org sitesine girerek günlük olarak hangi noktalarda kan ve kök hücre bağışı yapıldığını öğrenebilirler.”











