Kadıköy'de kadın sağlığı eğitimi

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliği ile kadınlara "Kadın Sağlığı Eğitimleri" veriliyor

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde geçen yıl başlatılan ve Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde verilen‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ bu yıl da kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Klinik Psikolog olarak görev yapan ve Kadın Sağlığı Eğitim Programı'nda eğitmen olarak yer alan Hande Olgar ile Aysu Sevim, eğitim programının kadınların yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesini ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmeti talep bilincinin arttırılmasını amaçladığını söyledi. Eğitimin geçen yıl başladığını dile getiren eğitmen Hande Olgar, “Eğitim 13 hafta sürüyor. Eğitimin gününü ve saatini katılımcı kadınların uygun olduğu zaman dilimine göre belirliyoruz. Aralık ayında başlayan ve 21 Şubat'ta sona erecek ikinci grubun eğitimleri salı ve perşembe günü 10.30 ile 12.00 saatleri arasında yapılıyor. Kayıtlar yapıldıkça yeni gruplar oluşacak ve eğitim devam edecek. ” dedi.

İLETİŞİM, CİNSELLİK, HAKLAR...

Kadınların bedenlerini tanımasının ve haklarını öğrenme ile kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklenmesinin eğitimin hedefleri arasında yer aldığına dikkat çeken Aysu Sevim, konuşmasına şöyle devam etti; “13 haftalık eğitim programı kapsamında kadınlara üreme organları ve işlevleri, temizlik ile beslenme, güvenli annelik, doğurganlığı düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, iletişim, cinsellik, haklar, çocuklar ile ergenlik ve genel sağlığı koruyucu davranışlar hakkında bilgiler veriyoruz.”

EMZİRME İLE ANNEDEN BEBEĞE...

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'nde 15 Ocak Salı günü yapılan eğitimde katılıcımlara, cinsel yol ile geçen bulaşıcı hastalıklar hakkında ayrınıtılı ve aydınlatıcı bilgiler verdi. Katılımcıların akıllarına takılan sorulara cevap bulduğu eğitimde Hande Olgar, “Bel soğukluğu, HIV, AIDS, Hepatit B, Frengi, HPV cinsel ilişki yolu ile geçen hastalıklar içinde yer alıyor. Bu hastalıklar kan ile cinsel ilişki yoluyla ve anneden bebeğe geçerek de bulaşabiliyor. Emzirme ile anneden bebeğe Hepatit B ve HIV geçebilir.” diyerek bulaşıcı hastalıkların ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.

Eğitime katılan Arzu Tekin de gazetemize şunları söyledi:“Eğitim çok iyi gidiyor. Edindiğim aydınlatıcı bilgilerin ışığında doğru ile yanlışı ayırdım. Diğer kadınların da bu haktan yararlanmasını istiyorum.”

Eğitim programı hakkında bilgi edinmek isteyenler (0216) 349 11 89 ile 418 21 75 nolu telefon numarasından Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'ni arayabilirler.