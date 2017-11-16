Kadıköy Belediyesinde kan ölçümü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kadıköy Belediyesi’nde ücretsiz kan ölçümü yapıldı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 14 -15 Kasım günlerinde Kadıköy Belediyesi’nde “Kan Şekeri Taraması ve Bilgilendirme” etkinliği düzenlendi. 08.30-11.00 arasında Kadıköy Belediyesi giriş katındaki etkinliği belediye ve Türk Diyabet Cemiyeti ortak gerçekleştirdi.

Etkinliğe vatandaşlar ve belediye personeli ilgi gösterdi. “Kan Şekeri Taraması ve Bilgilendirme” etkinliğine katılmak için Kadıköy Belediyesi’ne gelen Cevdet Ersal “Bu çok güzel bir şey en kısa sürede diğer belediyelere de yayılması lazım hatta muhtarlıklar vasıtasıyla mahallelerde de olması gerekir bu tür etkinliklerin çünkü insanlar her zaman sağlık kuruluşlarına gidemiyor.” dedi

Kan ölçtürmek için gelen birçok vatandaş yoğun çalışma temposundan dolayı sağlıklarıyla ilgilenemediklerini bundan dolayı bu etkinliğin önemli olduğunu söyledi.