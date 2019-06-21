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Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı Kentler’in yönetiminde

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) 31. Olağan Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Bursa’da yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı birlik yönetimine seçildi

Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı Kentler’in yönetiminde
GazeteKadıköy

Çekirge Kervansaray Termal Otel’de gerçekleşen toplantıya Türkiye’nin farklı şehirlerinden belediye başkanları katıldı. Yapılan seçime göre birliğin başkanlık görevini 2 yıl boyunca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Vekilliği görevini ise Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yürütecek. Toplantıda, yılda iki kez gerçekleştirilen olağan meclis toplantılarının ikincisinin bu yıl Ekim ayında Afyonkarahisar-Sandıklı’da yapılmasına karar verildi.

2004 yılında Kadıköy Belediyesi’nin kurucu önderliğinde kurulan SKB’nin 30. Olağan Meclisi geçtiğimiz Kasım ayında Kadıköy’de toplanmıştı. Rize-Fındıklı, Antalya-Muratpaşa ve Tekirdağ-Süleymanpaşa belediyeleri de yeni üye olarak kabul edildi. Nüfusu 2 buçuk milyonun üzerinde olan illerden en fazla 5 ilçe üyenin kabul edildiği birliğe İstanbul’dan Adalar, Beşiktaş, Kadıköy ve Pendik belediyeleri üye.

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