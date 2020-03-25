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İstanbul ‘da 24 hekim ve hemşirede virüs tespit edildi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede corona virüs tespit edildiğini açıkladı

İstanbul ‘da 24 hekim ve hemşirede virüs tespit edildi
GazeteKadıköy

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, kentin farklı ilçelerinde görev yapan 24 aile hekimi ile hemşirede korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Milliyet gazetesinden Mert İnan’a konuşan Demir, sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:  "Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok. Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler. Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu”

“ACİL DURUMLAR DIŞINDA GELMEYİN”

Aile hekimleri olarak en büyük eksiklerinin tulum ve gözlük olduğunu belirten Demir,yurttaşları acil durumlar dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyararak şöyle devam etti: "Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz."

Etiketler; #korona #aile hekimleri
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