İşitme kaybı sizi endişelendirmesin!

Dünya Kulak ve İşitme Günü vesilesiyle, Kadıköy Belediyesinin sosyal yaşam evlerinde 65 yaş ve üstü 250 kişiye işitme testi yapıldı

Telefonun icadıyla tanıdığımız Alexander Graham Bell’in doğum günü olan 3 Mart, dünya genelinde Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanıyor. 1947’den beri kutlanan bu günün Bell’in doğum günü olarak seçilmesinin nedeni ise; annesinin ve eşinin duymadığı sesleri bir cihaz yardımıyla kaydetmesi ve işitme kayıpları üzerine sayısız çalışmalar yapmış olması…

Bilimsel araştırmalar, Graham Bell’den sonra da devam etti elbette. Araştırmalar, işitme kaybının önlenebilir olduğunu, işitme kaybının erken tanısı halinde de bireylerin hayatından taviz vermeden işitsel teknolojilerle yaşamlarını kolaylaştırabileceklerini ortaya koyuyor. İşitsel teknolojiler; estetik kaygılardan dolayı işitme cihazı kullanmak istemeyen kişiler için geliştirilen micro işitme cihazı, çok ileri derecede işitme kayıpları için geliştirilen süper power işitme cihazı, gürültülü ortamlarda insan sesini ön plana çıkaran işitme cihazı, telefonla rahat konuşturacak konforlu işitme cihazı gibi onlarca alternatif sunuyor.

Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında Kadıköy Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal yaşam evlerinde de etkinlik yapıldı. Si-Ser İşitme Merkezleri’nin desteğiyle 4-6 Mart tarihleri arasında, 3 gün boyunca 65 yaş ve üzeri 250 ziyaretçiye ücretsiz olarak işitme tarama testi yapıldı ve ziyaretçiler, uzmanlar tarafından bildilendirildi.















