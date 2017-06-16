İlgili babalığın şahane yararları!!!

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Timur Şefketoğlu, Babalar Günü vesilesiyle çocukların babalarıyla ilişkisini anlatıyor

Bebeklerin ve çocukların dil, düşünce, sosyal, duygusal ve tabii ki fiziksel sağlıklı gelişimlerinin her bir alanında annenin yanında baba faktörünün de son derece etkili olduğu artık bilinmektedir. Bu etki sanılanın aksine çok daha erken bir evrede, doğum öncesi süreçte başlamaktadır. Doğum öncesinde anne adayına yardım ve destek sunan baba adayının ileride de çocuğunun eğitim, bakım verme ve duygusal sürecinde var olarak destek olduğu görülmektedir. Güvenli bağlanmada anneler çok önemliyken babaların da çocuklarına duygusal karşılıklılığı sunarak bu güven duygusunu güçlendirdikleri aktarılmaktadır. Babaların eşlik ettiği beslenme, banyo yaptırma, altını değiştirme, oyun oynama gibi günlük bakım faaliyetlerinin daha özgüvenli ve motive çocuklar yarattığı, ileride de bu çocukların yaşıtları ile daha güçlü sosyal ilişkiler geliştirdiği ifade edilmektedir. Bu çocuklar daha sabırlı olmayı, okulda stresle daha iyi baş etmeyi öğrenirler. Problem çözme becerileri daha iyidir. İleriki yaşamlarında depresyon riskleri azalmakta, yani ilgili bir baba çocuklarını depresyondan koruyucu bir faktör olarak da işlev görebilmektedir.

İlgili olan, besleyen ve oyunlar oynayan babaların çocuklarında daha yüksek IQ skorları, daha iyi bilişsel ve dil becerileri görülmüştür. Babaların ilgilendikleri durumlarda çocuklarına daha fazla soru sordukları, onlarla konuşup sohbet ettikleri ve bunun çocukların sözcük dağarcığını genişleterek iletişim becerilerini artırdığı belirtilmektedir. Hatta yeni bazı çalışmalar şaşırtıcı bir şekilde dil gelişimi konusunda babaların annelerden daha etkili olduğunu bile göstermektedir. Bu da önemli bir nokta sayılabilir çünkü dil becerisi çocukların ilerideki akademik başarıları ile yakından ilintilidir. Ayrıca çocukla gerçekleştirilen zengin içerikli etkinliklerin ilerideki matematik ve okuma skorlarını da artırdığı ileri sürülmektedir. Sonuç olarak ilgili bir babanın çocuğun okul başarısını da belirlediğini söyleyebiliriz.

Babaların bebekleriyle etkileşimleri bebeklerinin bilişsel geriliğe sahip olma ihtimalini düşürür.

Gelişmiş bilişsel yetiler ile yüksek eğitim başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Aslında çocukların okul ve akademik başarısıyla ilgili olan babalar onlarının liseden, meslek okulundan, hatta üniversiteden mezun olabilme ihtimallerini artırırlar.

Bir babanın, çocuğunun okul faaliyetlerinde yer alması, onun sınıfta kalma ya da okuldan atılma ihtimalini azaltır.

İlgili babaların çocukları, kariyerlerinde daha başarılı olma eğilimindedirler.

Baba ilgisi, çocuğun sosyal ve dil becerileriyle yakından ilişkilidir.

Tüm bu bilişsel ve psikososyal yararların yanında babaların çocuklarının fiziksel gelişimlerindeki etkileri de büyüktür. Babaların eşlik ettiği oyunlar genellikle daha enerjik, aktif ve havaya fırlatıp yakalamak gibi hareket içeren türdendir. Bazı çalışmalar bebeklerin çok küçük yaştan itibaren, hatta daha 6 haftalıkken bile anne ile babanın gelişini ayırt edebildiğini göstermektedir. Anne yaklaşırken sakin pozisyonunu koruyan, rahatlamaya geçen, gözlerini kapatan bebeğin babanın yaklaştığı anda ise aktif bir pozisyon alıp adeta ‘parti zamanı’ der gibi kalp hızının arttığı ve gözlerini açtığı izlendiği ileri sürülmektedir. Ayrıca babaların öfke nöbeti diye tanımlanan durumda da, daha iyi başa çıktıkları ve bunu çok sorun etmedikleri izlenmektedir.

Üç aylık ve daha küçük bebekler anne ve babaları arasındaki farkı bilirler. Anne ve babanın konuşma tarzını, onları kucaklama şeklini ve kokularını ayırt edebilirler.

Neticede erken evreden itibaren ilgili bir baba söz konusu olduğunda, bebekler ve küçük çocuklar bu durumdan hem davranışsal ve duygusal, hem de eğitsel olarak yararlanmaktalar. Babanın çocuk bakımına erkenden dahil olduğu durumlardaki gençlerin ileride adalet sistemine dair suçlara daha az bulaştıkları; şiddet dışı problem çözme yollarını daha fazla benimsedikleri; erken cinsellik içeren eylem ve erken evlilik gibi uygunsuz zaman ve yerde sevgi arayışlarının azaldığı; okul ve eğitim sisteminde daha uzun süre kalabildikleri görülmektedir. Tüm bunlar da bebek bakımı ile yakından ilgili bir babanın uzun dönem kazançları olarak görülebilir. Ayrıca babaların ilgili olduğu durumlarda sadece çocuklar değil, tüm aile bireyleri de bundan yararlanmaktadır. Evlilikten alınan doyumun arttığı, eş ilişkisinde de olumlu yansımaların görüldüğü, akrabalarla daha fazla iletişim ve aile içi uyum, aile ile daha fazla zaman geçirildiği çalışmalarda ifade edilmektedir. Her iki ebeveynin de çocuklarını yetiştirme sürecine katılmasının çocuk, aile ve babalar için belirgin faydalarının olduğu açıktır. Bazen ilgili bir ebeveyn olmak çok çalışmayı ve öncelikleri yeniden düzenlemeyi gerektirebilir. Ama yukarıdaki yararlar gözden geçirildiğinde bu uğraşlar karşılığında pek çok şeyin kazanıldığını da ebeveynler mutlaka fark edecektir.