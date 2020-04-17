İBB’den korona hakkında yeni site

İBB, korona virüsüne karşı verdiği mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için yeni bir internet sitesi oluşturdu

İBB, Türkiye’de korona virüsü (COVID-19) vakalarının yüzde 60’dan fazlasının görüldüğü İstanbul’da,kentlinin güvenilir bilgiye ulaşmanı sağlamak ve belediye faaliyetlerinden haberdar etmek amacıyla https://koronavirus.ibb.istanbul adlı yeni bir site oluşturdu.

Sitenin ziyaretçileri, İBB’nin pandemi hakkında paylaştığı metinlere, görüntülere ve kampanyalara tek bir site üzerinden ulaşabilecek.

Vatandaş aynı zamanda, Başkan İmamoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya paylaşımlarının yer aldığı sitede, pandemi hakkındaki bilgilendirmeleri tek bir ekran üzerinden takip edebilecek.

Sitede paylaşılan interaktif harita üzerinden, pandeminin dünyadaki yayılma hızını, yarattığı etkiyi takip etme imkanı da sunuluyor. Yeni oluşturulan web sitesi, yaşadığımız bu zor dönemin gelecek nesillere hatırlatılması için de online arşiv görevi görüyor. Yaşanan her gelişme, anlık olarak siteye giriliyor. Böylece vatandaşın, geçmişe dönük alınan kararlara da ulaşması amaçlanıyor.