Haftalık Bağımsız Gazete 03 Haziran 2017
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İbadethanelere temizlik

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin temizliklerini yaptı

İbadethanelere temizlik
Gazete Kadıköy

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin temizliklerini yaptı. Belediye temizlik görevlileri, ilçedeki camilerin 55’ini temizledi. Bahariye’deki Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi, Çarşı’daki Surp Takavor Ermeni Kilisesi ile Yeldeğirmeni ve Caddebostan’daki sinagoglarda temizlik yapıldı. Ayrıca Göztepe’deki Şahkulu Sultan Dergahı’nda da temizlik gerçekleştirildi.

Etiketler; #ibadethane #cami #temizlik #göztepe
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