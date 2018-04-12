“Herkes için sağlık”

Kadıköy Kent Konseyi’nin “Herkes İçin Sağlık” sloganıyla düzenlediği 2. Kadıköy Sağlık Şenliği meslek odaları, STK’lar, kamu ve özel kurumların katılımıyla Özgürlük Parkı’nda gerçekleşti

Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’nun, halk sağlığına dikkat çekmek, meslek örgütlerinin ve STK’ların sağlık alanındaki çalışmalarını insanlarla buluşturmak için “Herkes İçin Sağlık” sloganıyla düzenlediği 2. Kadıköy Sağlık Şenliği’ni, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirdi.

26 hasta derneği, Kadıköy Belediyesi ve özel kurumlarla beraber 8 Nisan Pazar günü ikincisi düzenlenen Kadıköy Sağlık Şenliği’nde meslek odaları korucu hekimlik mücadelelerini, hasta dernekleri yaşadıkları sıkıntıları katılımcılarla paylaştı. Özel kurumların da ücretsiz ölçüm ve testler yaptığı etkinlikte Kızılay, kan bağışı çadırı kurdu.

BÜTÜN DÜNYADA KUTLANDI

Gazetemize konuşan Kadıköy Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Hacer Keskin, etkinliği düzenleme amaçlarını, “Biz 3 seneden beri Dünya Sağlık Örgütü’ne paralel olarak Kadıköy Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar yapıyoruz. İstedik ki dünyada olan biten sağlıkla ilgili gelişmeleri Kadıköylü duysun. Aramızda nadir bulunan hastalıklara yakanmış olanlar var. Onların çok ciddi sorunları var. Hastalıkları bilinmediği için dünya ve Türkiye çapında bu hastalıklarla ilgili uzman doktora ulaşma sorunu ve aynı zamanda ilaca ulaşma sorunu var. Biz Kadıköy Kent konseyi olarak bu derneklerin sesi olmak istiyoruz. Bu çalışmayı Kadıköy Belediyesi’nin de desteğiyle gayet güzel bir şekilde götürüyoruz.” cümleleriyle açıkladı.

Keskin, Dünya Sağlık Günü’yle ilgili “Bu sene Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık Günü teması ‘Genel Sağlık Sigortası’ydı. Bu çalışma sadece Kadıköy’de değil bütün dünyada bu temayla eş zamanlı olarak yapılıyor. Biz de Kadıköy’de bulunan hasta dernekleriyle birlikte bu konuyu işledik” dedi.

“HİZMETE ULAŞMAKTA SIKINTILAR VAR”

Etkinlikte masa açan derneklerden biri de 20 yıldır hastaların sağlık hizmetlerinden yararlandıkları süreçte karşılarına çıkan hak ihlallerini önlemek için mücadele veren Hasta ve Hasta Yakınları Derneği’ydi. Dernek yetkilisi Gürkan Sert, Türkiye’de en sık rastlanan sağlık ihlallerini şöyle sıraladı: “Genel olarak bize sağlık hizmetine ulaşmak konusunda şikâyetler geliyor. Yeterli hastane, ekipman ve doktor olmadığı için ameliyatlar ve tetkikler için uzak tarihler veriliyor. Bazen hastalar farkında olmasa da tedaviler ve ameliyatlar konusunda bilgilendirmelerde problemler var. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim; bazı hasta grupları ayrımcılığa uğrayabiliyor. Örneğin HİV’le yaşayan kişiler hastalıklarından dolayı tedavileri reddedilebiliyor ya da onların bilgilerinin başka yerlerle başka kişilerle paylaşılmasında bir sakınca yokmuş gibi hareket ediliyor.

DERNEKLER ANLATIYOR

Etkinliğe hasta dernekleri de yoğun katılım gösterdi. Bu dernekler arasında nadir bulunan hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak için mücadele veren dernekler de vardı. Hasta derneklerine mikrofon uzattık:

Tülin Ünal(Glutensiz Hayat Derneği): Glütensiz Hayat Derneği, glutensiz beslenmesi gereken, gluten duyarı olan kişiler için kurulmuş, onlara destek amaçlı farkındalık çalışmaları yapan bir dernektir. Glutensiz gıdalara erişimimiz pek de kolay değil. Marketlerde, restoranlarda bu ürünleri ya hiç bulamıyoruz ya da yüksek ücretler ödeyerek edinebiliyoruz.

Hülya Sağır(Türkiye Özofagus Atrezisi Çocuk ve Aile Destek Derneği): Özofagus atrezisi olan çocuklarımızın doğuştan yemek borusu olmuyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 370 hastada görülen bu hastalığa karşı kayıtsız kalınıyor. Çok bilinen bir hastalık olmadığı için bu konuda bilgi sahibi olan doktorlarımız da yok genelde. Bizim amacımız derneğimizi tanıtarak hastalık hakkında yetkilileri bilinçlendirmek.

Ege Ürüçer (Fenil Ketonüri Aile Derneği): PKU bir diğer adıyla Fenilketonüri zihinsel özür yaratabilen kalıtsal bir metabolik hastalık. Bu hastalığa sahip olan insanların bazı amino asitleri almaması gerekiyor. Bu aminoasitlerde neredeyse günlük tükettiğimiz bütün gıdalar da var. Hastalık iiçn üretlin gıdalar normal fiyatının yaklaşık beş katı kadar. Biz bir paket makarnayı 15 liradan aşağı alamıyoruz. Maddi olarak büyük bir yük. Devlet ise sadece 18 yaş üstüne 120 TL gibi bir para veriyor.

Zekiye Kaynar (Meme Hastalıkları Koalisyonları Derneği): Meme Hastalıkları Koalisyonları Derneği olarak 2001 yılında kurulduk. Meme kanseri geçirmiş hastaların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu aralar ilaç sıkıntıları yaşıyoruz. Metastasları olup da ilaçlarını devletten alamayan ve bunun için geceler boyu uyuyamayan insanlar var. Bazı hastaların ayda bir kere içtikleri 9500 TL’ye satılan ilaçlar var. İnsanlar devlet yardımı olmadan nasıl ödesin bu paraları?