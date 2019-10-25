Hayat kurtarmak için koştular

Binlerce İstanbullu organ bağışına dikkat çekmek için Caddebostan’da koştu

İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu bu yıl 5. kez binlerce gönüllüyü biraraya getirdi. 20 Ekim’de İstanbul Caddebostan’da düzenlenen ve organ bağışı farkındalığı oluşturmak için düzenlenen koşuya; binlerce İstanbullunun yanı sıra, sporcular, nakil bekleyen hastalar ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları katıldı.

Koşuda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunuldu. Koşu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı ve TÜRKÖK iş birliği ve Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle gerçekleştirildi.

GÜNDE 26 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer’in koşu manifestosunu okumasının ardından, Carnaval Turco Perküsyon Grubu’nun ritim performansı eşliğinde yarışa start verildi. Caddebostan Migros ışıkların önünden başlayarak, Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 km’lik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu. Yaklaşık bir saat süren koşunun sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmede; kadınlar kategorisinde Fatma Kostak yarışı birincilikle tamamlarken, Elif Numanoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Köroğlu göğüsledi. Erkekler kategorisinde Ayhan Bakar birinci, İlker Kökçe ikinci, Metin Kuşkurdan üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara kupa ve check-up hediye edilirken, diğer tüm katılımcılara ise madalya takdim edildi.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, “Ülkemizde 22 bin 549’u böbrek olmak üzere toplamda 27 bin 738 insanımız organ beklemektedir. Geçen yıl toplam 10 bin diyaliz hastası yani günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Genel popülasyonda böbrek yetmezliği oranının yüzde 12 olduğu düşünülürse bir gün hepimizin organ yetmezliği ile karşılaşma riski vardır. Bu sebeple tüm halkımızı organ bağışına ve birbirlerine can olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen ödül törenin ardından tekrar sahne alan Carnaval Turco Perküsyon Grubu’nun ritim performansı yoğun ilgi gördü. Tören sonrası yapılan ve katılımcıların eşlik ettiği zumba dansı Caddebostan sahilinde renkli görüntülerin kaydedilmesine neden oldu.