Hastalık riskini güneş gözlüğüyle azaltın

UVB ve UVA ışınlarının göz dokularına zararlı etkileri olduğuna dikkat çeken Doktor Bahriye Demirdizen, zararlı etkilerden korunmak için güneş gözlüğünün her mevsim kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor

Yaşantımıza anlam ve renk katan durumlara ve olaylara gözlerimiz sayesinde tanıklık ediyoruz. O yüzden göz sağlımız çok önemli. Biz de güneş gözlüklerinin göz sağlığındaki yeri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Bahriye Demirdizen'i sayfamıza konuk ettik.

Göz sağlığımız için yaz aylarında neler yapmalıyız?

Güneşten dünyaya morötesi dalga boyundaki ışınlar (ultraviyole ışınları) ulaşmaktadır. Bu ışınların bir kısmı atmosfer tarafından tamamen soğurulurken (tutulurken), UVB ışınlarının bir bölümü ve UVA ışınları yeryüzüne ulaşır. Bu ışınların cilde ve göz dokularına zararlı etkileri vardır. Korunmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanabiliriz.

Güneş gözlüğünün göz sağlığımızdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

UVB ve UVA ışınlarının gözler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu ışınların göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna, konjonktiva tabakasında kansere, gözde et (pterjium) olarak adlandırılan doku değişikliklerine, korneada hasara, katarakt ve maküla dejenerasyonu oluşumu riskini artırdığı da bilinmektedir. Bu hastalık risklerini azaltmak için güneş gözlüğü kullanılmalı.

Güneş gözlüğü tercihinde dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?

Güneş gözlükleri güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarından gözü korumalı. Güneş gözlüğü alırken UVB ve UVA blokaj (engel olma-durdurma) derecelerine bakılmalı ve mümkünse yüzde 100’e yakın blokajlar tercih edilmeli. Güneş gözlüğü seçiminde önemli bir faktör de cam rengi ve koyuluğudur. Cam rengi ve koyuluğunun ultraviole blokaj derecesiyle ilişkili olmamasına rağmen her cam renginin farklı özellikleri vardır. Yeşil ve gri renkli camlar görüntü kontrasını etkilemez ve renk bozulmasına neden olmaz. Kahverengi camlar kontrastı ve derinlik hissini artırırken görüntü bozulmasına neden olur. Mavi renkli camlar karda en iyi görmeyi sağlar. Kırmızı ve pembe camlar bilgisayarda en iyi görmeyi sağlarken diğer renklerde bozulmaya yol açar. Amber renkli camlar uzaktaki cisimlerin daha net görülmesini sağlar. Polarize camlar yansıyan ışınları da etkili olarak azaltmaktadır. Fotokromik ve kolormatik camların da yüksek UV blokajına sahip olanları güneş gözlüğü olarak kullanılabilir.

Çocukların güneş gözlüğü nasıl olmalıdır?

Çocukların göz merceğinin UV ışınlarını süzebilme yeteneği yetişkinlerden azdır. Yetişkinler gibi her yaştaki çocuklar da UV ışınlarından korunmalıdır. Çocuk güneş gözlüklerinde yüksek UV blokajı yanında polarize cam özelliğinin de olması gerekir.

Güneş gözlüğünün her mevsim kullanımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ultraviyole ışınları 10.00-16.00 saatleri arasında, yaz ve ilkbahar aylarında daha yoğun olmakla birlikte her mevsim vardır. Özellikle yansımanın yoğun olduğu karlı havalarda da güneş gözlüğü kullanılmalıdır.