Hastalara moral veren berber

Hastanede yatmak zorunda olan hastaların yanına giderek kişisel bakımlarını yapan seyyar berber Yusuf Bedir, kendini kötü hisseden hastalara “umudunu yitirme, her şey iyi olacak” diyerek moral de veriyor

Hastanede refakatçi olduğunuz kişinin tıraş olma talebi, sizin de bu talebi karşılamak için ne yapacağınızı düşündüğünüz bir anda hastane odasının kapısından içeri giren bir kişi, “berbere ihtiyacınız var mı?” diye sorar. Bir anlık yaşadığınız şaşkınlıktan sonra verdiğiniz evet cevabının ardından ‘seyyar berber’ olarak kendini tanıtan kişi tıraşı yapar ve kartını verdikten sonra gider. Birçoğumuzun az duyduğu belki de hiç duymadığı mesleklerden biri “seyyar berber”lik… Daha önce de sayfalarımızda seyyar berberlere yer vermiştik; sokakta yaşayanları tıraş edenler, yaşlıların evine gidenler.. vs. Ancak size tanıtacağımız Yusuf Bedir, hastane odalarını gezerek berberlik mesleğini icra ediyor.

“Üsküdar doğumluyum, 50 yaşındayım ve 4 kız çocuğu babasıyım” diyen Yusuf Bedir, bu meslekle ilişkisini söyle anlatıyor: “İlkokuldan mezun olduktan sonra aile mesleği olan berberliğe ilk adımımı amcamların dükkânında attım. 17 yaşında İstanbul Berberler Odası’ndan, girdiğim sınav sonucunda, ustalık belgesi aldım. Askere gidene kadar amcamların yanında çalıştım. Askerden döndükten sonra Üsküdar Kısıklı’da kendi dükkanımı açtım. 13 yıl boyunca dükkânımı çalıştırdım. Ama hem çalışan hem de çevremdeki kişilerle ortak noktada bulaşamadığım için dükkânı kapattım.”

“HASTANIN BERBER ÇAĞIRMA HAKKI VAR”

Yusuf Bedir seyyar berberlik fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatıyor; “Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde berber olarak çalışan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım ameliyat olduğu için iki ay boyunca ihtiyaç olduğu zaman onun yerine hastaları ben tıraş ettim. Bu gidiş ve gelişler bana seyyar berber olma fikrini verdi. Kendi işimi bağımsız olarak yapabilirim dedim. Hastaların dışarıdan berber çağırma hakları var. Bunun üzerine hastanelerin kantininde hasta yakınlarıyla onları rahatsız etmeden diyalog kurdum ve ‘yatan hastaya saç, sakal ve özel bölge traşları, saç yıkama ile tırnak kesimi’nin yapıldığını yazan kartımı verdim. Kurulan diyaloglar sonucunda Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet verdiğim hastalar oldu. Hizmetten memnun kalan hasta yakınları başka kişilere öneriyor. Bu şekilde mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Hastaneden çıktıktan sonra evine çağıran kişiler de oluyor.”

Kullandığı malzemelerin temizliğine önem verdiğini dile getiren Yusuf Bedir, “Hastanelere gidip gelmekten dolayı hastane koşullarının hem hasta hem de hasta yakınları için ne kadar zor olduğunu görüyorum. Fiziki koşullar ve hijyen büyük bir sorun.” diyerek önemli bir soruna da dikkat çekiyor.

“UMUDUNU YİTİRME, ASIL İLAÇ SENDE”

“Öncelikle hastalar bana nerelisin diye soruyor. Bu soru üzerine sohbet başlıyor” diyen Yusuf Bedir, şöyle devam ediyor: “Seyyar berberliği seviyorum. Farklı insanlarla tanışıyorum. Bir kişiden aldığım iyi enerjiyi başka kişilere yansıtıyorum. Onlarla yaptığım sohbet hem onlara hem de bana iyi geliyor. ‘Bittim artık, kalamam diyenler oluyor’ onlara umutlarını yitirmemeleri gerektiğini, her şeyin iyi olacağını ve asıl ilacın insanın kendisinde olduğunu söylüyorum. Bir gün önce tıraşını yaptığım hastanın hayatını kaybettiğini duyuyorum. Bu olaylar beni çok üzüyor. Psikolojik olarak çok etkileniyorum. Bundan dolayı birkaç gün çalışmadığım zamanlar da oluyor. Hastanede kimsesiz yatan hastaların tıraşlarını da ücretsiz olarak yapıyorum.”