Hasta ve yakınlarına online destek

Pandemi öncesinde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi işbirliği ile hastaların rehabilitasyonu, bakım verenlerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konularında eğitimler ve atölyeler yapan Türkiye Kadıköy Alzheimer Derneği bu çalışmalarını sosyal medyaya taşıdı

Kadıköy Belediyesi’nin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarını desteklemek için 2017 yılında hizmete açtığı Kadıköy'de Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, bugüne kadar yüzlerce hasta ve yakının hayatında önemli değişimler yarattı. Bu yıl ikincisi Göztepe’de hizmete açılan Alzheimer Merkezi’nden hem hastalığın 1 veya 2’nci evresinde olan hastalar hem de hasta yakınları faydalanıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz hizmet verdiği Alzheimer Merkezleri’nde hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile hastalığın evre atlamasını geciktirmek amaçlanıyor. Bu çalışmaların ise önemli bir kısmı Türkiye Kadıköy Alzheimer Derneği işbirliği ile hayata geçiriliyor. Dernek ve belediye işbirliği ile çok sayıda toplantı ve eğitim yapıldı. Korona virüsü salgını nedeniyle etkinliklerine ara vermek zorunda kalan dernek ve belediye çalışmalarını internet ortamına taşıdı.

Prof. Dr. Türker Şahiner ve Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi başkanı Prof. Dr. Nilgün Çınar tarafından değerlendirilerek başlatılan ve oldukça ilgi gören online eğitim ve terapiler ise şöyle:

Online fiziksel egzersiz programı

Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi Kübra Nur Menengiç tarafından yürütülen online fiziksel egzersiz programında hafıza, dikkat gibi bilişsel fonksiyonların eklenmesi ile hastaların bu becerilerindeki gerilemenin de önlenmesi amaçlanıyor.

Telerehabilitasyon

Telerehabilitasyon adı verilen uygulama ile hastalara gündüz bakımevlerinde aldıkları hizmetin bir bölümü, güvenli ev ortamlarında ulaştırılmış oluyor. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi çalışanları telefon ve video konferans aracılığıyla düzenli olarak hastaların evlerine misafir oluyorlar. Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi hasta destek gruplarını ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantılarını online şekilde sürdürüyor. Projede yükü artan bakım verenlere hem manevi anlamda hem de profesyonel destek sağlanmış oluyor. Katılım ve memnuniyet oranı çok yüksek olan bu çalışmanın sonuçlarının bilim dünyası ile paylaşılması planlanıyor. Böylece telerehabilitasyon ile daha çok hastanın hayatına dokunulabileceği ve onlara gerekli sağlık hizmetlerinin ulaştırılabileceği düşünülüyor. Alzheimer hastaları ile fiziksel egzersizlerin yapıldığı ilk telerehabilitasyon uygulaması olan bu çalışma, gelecekte bu hastalarla çalışan kurumlar için örnek teşkil edeceği öngörülüyor.

Online Alzheimer Hasta Yakını Destek Grubu

Online Alzheimer Hasta Yakını Destek Grubu Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi İdil Arasan Doğan tarafından sürdürülüyor. Hasta yakınlarının Alzheimer hastalığı üzerine psikoeğitim temelinde yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak çözüm üretilmesi ve yapılması gerekenler konusunda rehberlik edilmesi hedefleniyor. Hasta yakınları yaşadıkları sorun ve problemleri paylaşma imkanı bulurken; hastalarının içinde bulunduğu durumu anlamalarına ve kişisel destek mekanizmalarını fark etmelerine ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Online dil ve konuşma terapisi

Biruni Üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) öğretim görevlisi Fenise Selin Karalı tarafından yürütülen programda iletişimin güçlü yanlarını belirlemek ve arttırmak; iletişimi etkileyen zorlukları ve bu zorlukların nedenlerini belirlemek; bireysel terapilerde dilbilimsel ilerlemeyi sağlamak; iletişimde başarılı telafi edici teknikler ya da alternatif/destekleyici iletişim becerileri öğretmek amaçlanıyor. Bu sayede, hastaların yaşam kalitesini olabildiğince uzun süre korumayı hedefleniyor.