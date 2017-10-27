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Hasta Hakları Günü’nde ziyaret

Hasta Hakları Günü’nde ziyaret
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle belediyenin polikliniklerinden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği, Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, Hasta Nakil ve  Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri’nde  hasta ve yakınlarına günün anlam ve önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Hasta hakları kavramı, hastaların insan haklarına uygun koşullarda sağlık hizmetine ulaşabilmesini ve bu hakların sağlık alanında en temel anlamıyla hayata geçirilmesini kapsıyor. 

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