Grip ve zatürre aşıları korona virüsten korumuyor

Zatürre ve grip aşısının Covid-19’dan koruduğu algısının tamamen yanlış olduğunu ifade eden uzmanlar, tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini vurguluyor

Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile Covid-19 belirtilerinin birbirine çok benziyor. Bu yüzden en ufak bir halsizlik veya belirtide “acaba virüs kaptım mı” endişesi taşıyoruz. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, kış mevsiminde yaygın görülen enfeksiyon hastalıkları ile Covid-19 arasında benzerlikler olmasına karşın önemli farklılıklar da olduğunu ifade etti.

Belirtilerin iki günden fazla devam etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Songül Özer, şunları söyledi: “Soğuk algınlığı, nezle, grip, korona virüs gibi bir çok enfeksiyon var. Bunların içinde sadece hemofilus ınfluenza bir bakteridir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve Covid-19 virüs hastalıklarıdır. O nedenle belirtileri aslında birbirine çok benziyor. Örneğin gripte ateş, kas ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık çok ön plandadır. İşe gitmek, evde ayakta durmak bile güçleşir. Bunun dışında nezle diye bilinen hastalık da burun akıntısıyla, gözlerde yanma ve kızarıklıkla, boğazda bir kaşınma hissiyle başlar. Öksürük genelde nezlede görülmez. Daha çok üst solunum yollarını etkileyen bir virüs enfeksiyonudur. Korona virüsün belirtileri ile bunlar aslında çok benzer. Korona virüs enfeksiyonunu diğerlerinden ayıran, daha önemli olmasını sağlayan özelliği alt solunum yollarından akciğerlere çok daha hızlı inip yayılabiliyor olmasıdır. Maalesef ağır tabloyu da zaten akciğer enfeksiyonu ve pnömoni yani zatürre yaparak oluşturuyor.”

Zatürre aşısı Covid-19’dan korumaz!

Korona virüsün zatürreye yol açtığının bilindiğini belirten Özer, “Halk arasında ‘Ben zatürre aşısı olursam korona virüsün neden olduğu zatürreden ve o ağır tablodan da korunurum’ gibi bir yanlış algı var. Zatürre aşısı asla Covid-19’un meydana getirdiği zatürreden korumayacaktır. Bu aşı korona virüsün zatürresinden korunmak amaçlı yaptırılacaksa yaptırılmasın çünkü öyle bir etkisi bulunmuyor” dedi.

Zatürre aşısının risk grubundaki kişilere yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Songül Özer, “Bağışıklığı düşük olan insanlara, özel bir nedenle dalağı alınmış, diyabet ve tüberküloz gibi rahatsızlıklar geçirmiş, böbrek hastalığı olan ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olanlara mutlaka zatürre aşısı yapılmasını öneriyoruz. Pnömokok dediğimiz bakteri enfeksiyonu zaten vücudun zayıf anını gözetir. Eğer kişi korona virüsle enfekte olursa bir de üzerine bu bakteri enfeksiyonunu geçirirse ağır tablonun görülme ihtimali artar. Bu aşı süper enfeksiyon dediğimiz var olan tablonun ağırlaşmasını engeller. Kişinin hiçbir rahatsızlığı yoksa, hiçbir ilaç kullanmıyorsa, 65-70 yaşın üzerinde de olsa hiçbir hazırlayıcı faktörü yoksa bu aşıyı yaptırmamalı” diye konuştu.

Grip aşılarının da korona virüsünden korumayacağını belirten Özer, “Korona virüs enfeksiyonuyla enfekte olan kişi bir de üzerine grip alırsa tablo ağırlaşır. Sadece bu tablonun ağırlaşmasını engellemeye yönelik belirttiğimiz gibi risk grubundaki kişiler için aşıyı öneririz” dedi.