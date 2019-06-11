Gözünüzü teknolojiden koruyun

Göz sağlığı için teknolojiye dikkat

Dijital ekranlı teknolojik cihazlar her geçen gün yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Toplumun her kesiminden ve yaş grubundan kişiler değişik amaçlarla da olsa günün önemli bir zaman dilimini ekran karşısında geçiriyor. Vazgeçilmez olan bu cihazlar aynı zamanda göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. “Dijital göz zorlanması” adı verilen bu durum, giderek daha çok kişide ortaya çıkıyor. Memorial Lara Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Maden, dijital ekranların göz sağlığına etkileri hakkında bilgi verdi.

MAVİ IŞIK GÖZLER İÇİN ZARARLI

Dijital görsel araçlar ve ekranlarda kullanılan "led ve fluoresans" temelli aydınlatma gereçleri doğal ışık dağılımından biraz daha fazla kısa dalga boylu "mavi ışık" içerir. Genel olarak kısa dalga boyu ışınlar katarakt ve maküla dejenerasyonuna neden olabilmektedir. Ancak doğada yani gün ışığında bol bulunan ve bulutları dahi aşarak ulaşabilen yoğun kısa dalga ışınlar yanında, ekranlardaki çok sınırlı mavi ışığın rolü abartılmamalıdır. Mavi ışığın melatonin sentezini azalttığı, dolayısıyla uyku öncesi yatakta ekran kullanımının uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği öne sürülmektedir. Ekran karşısında geçirilen süre nedeniyle yaşanılan rahatsızlıklara "Dijital Göz Zorlanması" denilmiştir.

“Dijital Göz Zorlanması” gözde şu etkilere neden oluyor;

* Gözlerde yorgunluk, göz kapaklarında ağırlaşma, uykuya eğilim

* Alında künt ağrı, baş ağrısı

* Bulanık görme, harflerin birbirine girmesi

* Gözlerde kuruma, kızarma, sulanma, batma, yanma

* Boyun ve omuz ağrısı

* Ekran karşısında gözleri açıp kapamakta zorlanma

* Kum varmış hissi

Göz kuruması da dijital ekran kaynaklı

Normalde gözler dakikada 15-20 kere hiç farkında olmadan açılıp kapanır. Bu doğal refleks gözyaşı tabakasını sürekli gözün önüne yayarak, kurumayı engeller. Oysa görsel dikkatin bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi bir objeye yönlendirilmesi durumunda, fizyolojik olarak, refleks göz kırpma sıklığı yarıya kadar azalır. Bu durum uzun süreli çalışmalarda gözlerde kuruma ve yanma şikayetlerinin en önemli nedeni olmaktadır. Özellikle gözyaşının doğal olarak azalmaya başladığı ilerleyen yaş, menopoz sonrası dönem bu şikayetlerin artmasına neden olabilir. Gözyaşı miktar ve kalitesi oldukça iyi olan okul çağındaki çocuklarda bu şikayetler görülmeyebilir.

Dijital göz zorlanmasına karşı dikkat edilmesi gerekenler;