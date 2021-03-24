Glokom (Göz Tansiyonu) nedir?

Göz tansiyonu nedir? Belirtileri neler?

Prof. Dr. Gülten MANAV AY

Göz Vakfı İdeltepe Göz Merkezi

Glokom, göz içi basıncının yüksek olması nedeniyle görme sinirinin tahrip olmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde körlüğe kadar giden görme kaybına neden olur. Hastalık erken teşhis edilmeyip ilerlerse, görme sinirindeki harabiyete bağlı olarak görme alanında kör noktalar oluşur. Buna bağlı olarak kişinin görme alanı yavaş yavaş daralır ve kişi bir borudan bakıyormuş gibi etraftaki cisimleri göremez olur.

Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır. Böylece göz içi basıncı normal düzeylerde kalır. Genelde 20–21 mm Hg’in altındaki göz tansiyonu normaldir. Glokomun, açık açılı, kapalı açılı, normal basınçlı, pigmenter, konjenital (doğumsal), çocukluk çağı (juvenil), travmatik, neovasküler gibi çeşitleri vardır. En sık görülen çeşidi açık açılı glokomdur.

Genellikle sinsidir. Belirti göstermez. Görmede bozukluk ve belirgin bir ağrı olmayabilir. Ancak sabahları belirginleşen baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, televizyon izlerken göz etrafında ağrı bulgularından şüphelenilip araştırılmalıdır.

40 yaşın üzerinde olunması, ailede glokom geçmişinin olması (genetik yatkınlık), uzun süren kortizon tedavisi, göz içi iltihapları, şeker hastalığı, tiroid, yüksek ya da düşük vücut tansiyonu, yüksek miyopi ya da hipermetropi, göz yaralanmaları, şiddetli kansızlık veya şoklar, migren glokom riskini arttıran faktörlerdir.

Bu özelliklere sahip kişilerde glokom hastalığının ortaya çıkma riski normalden daha yüksek olduğu için bu kişilerin görme sinirindeki hasarın erken tespiti amacıyla düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

GLOKOMDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Glokom tedavisiyle glokom hastalığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Hastalığın görme sinirine verdiği harabiyet geri döndürülemediğinden, erken tanı çok önemlidir. Tedavi ile hastalığın ilerlemesi ve görme sinirine vereceği zarar durdurulabilir. Glokom tedavisi yaşam boyu devam eder. Glokomun tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine ve derecesine göre farklılık gösterir. Başlıca üç yol mevcuttur.

İlaç Tedavisi: İlk tercih edilen yöntemdir. Bu ilaçlar, her gün belirli aralıklarla alınan ve hayat boyu kullanılan ilaçlardır.

Lazer Tedavileri: Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT) etkili, zararsız ve gerekirse çok kez uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. YAG Lazer ise dar açılı glokomlarda ve açı kapanması glokomunda, glokom krizinde tedavi amaçlı veya krizin oluşumunu önlemek için uygulanır.

Cerrahi yöntemler: Gözün içindeki fazla sıvının tahliye edilebilmesi için yeni bir boşaltım yolu sağlayarak göz içi basıncının düşmesi amaçlanan bir tedavi yöntemidir. Ameliyat sonrası çoğunlukla glokom hastalığı ortadan kalkar.