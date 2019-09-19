Galata Kulesi mavi kravat taktı!

“Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla, son yıllarda ciddi artış gösteren prostat kanserine dikkat çekmek için Galata Kulesi’ne hastalığın sembol rengi olan açık mavi renkte dev bir kravat takıldı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği yaparak, prostat kanserine farklı bir etkinlikle dikkat çekti. Erkekleri ilgilendiren bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak için 19-20-21-22 Eylül günlerinde Galata Kulesi’ne 28 metre uzunluğunda dev bir kravat takıldı

Lamine kumaştan özel olarak üretilen kravat, Galata Kulesi’nin içinden kulenin meydana bakan duvarına doğru sarkıtıldı. Ardından düzenlenecek basın toplantısında, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er tarafından prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Prostat kanserinin akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanzer olduğuna dikkat çeken Er, "Dünyada 1 milyon 200 binden fazla erkek her yıl prostat kanseri tanısı alıyor.Erken tanısı çok önemli çünkü erken tanı alan kişilerin yüzde 100'e yakını tedavi edilebiliyor"dedi.

KAMPANYAYA SOSYAL MEDYA DESTEĞİ BEKLENİYOR

İBB ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından sosyal medyadan desteklenecek kampanya boyunca Galata Kulesi’ni ziyaret edenler, ya da uzaktan fotoğrafını çekenler, # takbimavikravat ve #prostatkanserinedikkat etiketleriyle paylaşım yapabilecek.

İstanbullular, gün geçtikçe yayılan hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için “Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla hazırlanan kampanyaya sosyal medyadan içerik, fotoğraf ve video desteği verebilir.

Galata Kulesi’nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye, kampanyanın sembolü olan mavi kravatlar hediye edilecek.