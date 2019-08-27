Eylül’de 10 bin adım!

Sağlıklı yaşam için adım at, Cerebral Palsy’li çocuklar için bağış topla!

Cerebral Palsy Türkiye - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy’li çocuklara dair farkındalık yaratmayı amaçlayan “Steptember” projesiyle Eylül ayı boyunca günde 10 bin adım atmaya davet ediyor.

2011 yılında Avustralya’nın öncülüğünde başlatılan, Eylül (September) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş Steptember, her yıl Eylül ayı boyunca 7 ülkede eş zamanlı olarak düzenleniyor. Steptember, hem katılımcıların hem de Cerebral Palsy’liçocukların hayatında pozitif etki yaratmak için oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesir. Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde sık görülen fiziksel engellik türü. Türkiye’de her yıl 6.000’den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor.

Steptember projesine destek veren katılımcılar, Eylül ayından itibaren adımlarını CerebralPalsy’li çocuklar için atmaya başlıyor. Bu proje ile Cerebral Palsy farkındalığı yaratılırken, aynı zamanda aileleri maddi yetersizlik yaşayan Cerebral Palsy’li çocuklar için sosyal çevreden bağış toplayarak, onların ihtiyacı olan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriniz ücretsiz ulaşmaları amaçlanıyor. Toplanan bağışlarla Cerebral Palsy Türkiye-TürkiyeSpastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy’li çocuklara eğitim-öğretim, psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale danışmanlığı, fizyoterapi, hidroterapi, özel eğitim ile birlikte bilimsel çalışmaları destek için kullanılıyor. Vakıf, 2014 yılından beri Türkiye ayağını sahiplendiği Steptember ile global bir kampanya sürdürürken, katılımcıya fayda olarak geri dönecek bir eylem sunuyor.

www.steptember.org.tr üzerinden kayıt olarak, proje kapsamında 4 kişilik takımlarını oluşturan gönüllüler, Eylül ayından itibaren her gün attığı adımları web sitesine giriyorlar. Steptember gönüllüleri adım atmak haricinde koşabilecek, bisiklete binebilecek, yüzebilecek veya dans edebilecek. Steptember web sitesinde gerçekleştirilen aktiviteleri otomatik olarak adım sayısına çevirecek 40’a yakın farklı etkinlik bulunuyor. Bir ay sonunda hem daha sağlıklı ve zinde bir yaşamın kapıları aralanmış, hem de Cerebral Palsy’liçocukların özel eğitim ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamış oluyorlar.

NASIL KATILACASINIZ?

www.steptember.org.tr üzerinden kayıt olarak 4 kişilik takımınızı oluşturun. Bağış hedefinizi belirleyin. Üyeliğinizin tamamlanmasından sonra size içinde adımsayarın olduğu Steptember Kiti gönderilecek. Eylül ayından itibaren her gün attığınız adımları web sitesine girin. Bir yandan da sosyal çevrenize bağış yapmaları için çağrıda bulunun.