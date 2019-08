Erken teşhisle tedavi mümkün

Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte Türkiye’de 2 buçuk milyon Hepatit B, 500 bin civarında Hepatit C hastasının var olduğuna dikkat çekildi

Türk Karaciğer Vakfı, Hepatitle Yaşam Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği el ele verip, 28 Temmuz Pazar günü Kadıköy İskelesi'nde “28 Temmuz Dünya Hepatit Günü” nedeniyle etkinlik düzenledi. Hepatit hastalığına dikkat çekmeyi ve hastalık hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliğe, bandonun çaldığı şarkılar, dans ve pandomim gösterisi ile anı fotoğrafı çekimi ayrı bir renk kattı. Bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı etkinlikte, doktorlar tarafından vatandaşlara hepatit hakkında bilgilendirme de yapıldı.

“AMAÇ HASTALIKLA İLGİLİ FARKIDALIK YARATMAK”

Hepatitle Yaşam Derneği Başkanı Doktor Hilal Ünalmış Duda, dört sivil toplum örgütü olarak “28 Temmuz Dünya Hepatit Günü” nedeniyle hepatit konusunda farkındalığı yükseltmek ve bir bilinç oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fulya Günşar ise etkinlikle ilgili şu bilgileri paylaştı; “Hepatit birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karaciğer kanserine yol açan bir hastalık. Bu hastalık erken saptanabilirse tedavisi mümkün. Ülkemizde Hepatit B daha önemli bir problem. Ama Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde bebeklikten itibaren yapılan aşılama programı ile bu hastalık önlenmeye çalışılıyor. Sadece bir kan testi ile Hepatit B ve C gibi siroz yapabilen ve karaciğer kanserine yol açan virüsü saptayabilmemiz mümkün.”

HASTALIK TESADÜFEN ÖĞRENİLİYOR

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, “Etkinliğin amacı halkımızı hepatitler konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak. İstanbulun farklı yerlerinde halka açık yaptığımız etkinliklerde bilgilendirme bulunuyoruz.” derken Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da şu bilgileri verdi; “28 Temmuz tüm dünyada hepatit günü olarak değerlendiriliyor. Kutlama demiyoruz. Çünkü kutlanacak bir şey değil. Hepatit B ve C dünyada yılda bir buçuk milyona yakın kişinin ölümüne neden olabiliyor. Tüm dünyada Hepatit C' nin 70 milyon, Hepatit B'nin de 300 milyon civarında taşıyıcısı var. Ülkemizde 2 buçuk milyon Hepatit B, 500 bin civarında da Hepatit C hastası var. Daha da önemlisi yüzde 20'si hastalığını biliyor. Bu yüzde 20 tamamen tesadüfi bir şekilde hastalığı öğreniyor. Ameliyat öncesi yapılan tetkikler, evlilik öncesi ve kan bağışı sonrası yapılan testler sonrası pozitif olduğu anlaşılıyor. Çünkü siroz ve karaciğer kanseri gibi çok ileri evreler gelişmeden herhangi bir belirti vermiyor.”

Prof. Dr. Fehmi Tabak, “ Hepatit A ile E hijyen koşullarının iyi olmadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Hepatit B ile C kan ve cinsel yolla bulaşıyor. Hepatit B, C ve D'nin siroza dönüşme ve kronikleşeme durumu var. Karaciğer kanserinin en büyük nedenleri arasında. Bunların tarama testleri var. Aile hekimleri tarafından tarama testleri yapılıyor.” diye konuştu.