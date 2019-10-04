Erken tanı hayat kurtarır!

Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl ekim ayı “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle farkındalık konusunda bilinç oluşturulmaya devam ediliyor. Hatta tüm dünyada meme kanseri vakalarının artmasına rağmen erken tanı sayesinde ölüm oranlarının azalmasının nedeni olarak da kampanyaların farkındalığı arttırdığını gösteriyor.

Yüzde 33 oranla Türkiye’de kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanseriyle ilgili farkındalığı arttırmak için Kadıköy Belediyesi de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 10 Ekim Perşembe günü 14.00’te Süreyya Operası önünde dans gösterisi yapılacak. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği işbirliğiyle Bağdat Caddesi’nde 13 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayacak bir yürüyüş var: “Meme Kanserinden Korkmuyorum Yürüyorum”

15 Ekim Salı günü ise Kozyatağı Kültür Merkezi Meclis Binası’nda 11.00’de Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi’nden Uzm.Dr.Hikmet Karagüllü’nün bir konferansı olacak.

Ayrıca Caddebostan İBB alanında Kadıköy Belediyesi Mamografi Merkezi’nin tanıtımı ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

MAMOGRAFİ MERKEZİ

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, Eylül 2011’de hizmet vermeye başladı. Merkezde; Meme, Radyoloji ve Kadın Hastalıkları Polikliniği olmak üzere üç tane poliklinik hizmet veriyor. Öncelikli olarak Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve çalışan kadınlara yönelik ücretsiz koruyucu sağlık hizmetinin verildiği Momografi Merkezi’nde meme ve serviks kanserine yönelik tedavinin kolay ve etkili olduğu erken evrelerde, kanseri yakalamak için gerekli test ve muayeneler ücretsiz olarak yapılıyor.

Merkeze başvuran 20 yaş üstü her hastaya meme muayenesi yapılırken, muayene sonucu gerekli görülen 40 yaş üstü hastalara daha ileri tetkikler (mamografi, ultrasonografi) yapılıyor. Momografi Merkezi’nde ayrıca hastalara “kendi kendine meme muayenesi eğitimi” ve ne sıklıkla yapılması gerektiği doktorlar tarafından birebir muayene sırasında gösteriliyor.

HAREKET GEÇMEK İÇİN 8 ÖNERİ

Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında meme kanserine karşı harekete geçmek için 8 öneride bulundu.

40 yaşını geçtiyseniz...

Meme kanserinde yaş oldukça önemli bir risk faktörü. Bu nedenle de -özel bir risk unsurunuz yoksa- 40 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak mamografi çektirin ve doktor muayenelerini ihmal etmeyin.

Kendi kendinize meme muayenesi yapmayı ihmal ediyorsanız...

Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önemli. Bu nedenle vücudunuzun farkında olmalı, memelerinizi ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene etmelisiniz

Ailenizde meme kanseri ya da yumurtalık kanseri tanısı almış olanlar varsa...

Meme kanserlerinin bir kısmında aile öyküsü ve genetik yapı çok önemli bir rol oynuyor. Sadece anne tarafında değil, baba tarafında da meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri hastalarının olması bu hastalığa yakalanma riskinizi yükseltiyor. Eğer risk grubundaysanız 40 yaşından önce de düzenli kontrollerinizi yaptırın.

Sağlıklı beslenemiyorsanız...

Araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek genel olarak kansere yakalanma riskini yüzde 30-40 civarında düşürebiliyor. Meme kanserinden korunmak için düşük yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterin, işlenmiş ürünlerden ve fazla şeker tüketiminden kaçının.

Sigara içiyorsanız...

Tütün kullanımı meme kanseri riskini arttırıyor. Meme kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden ve içilen ortamlardan uzak durun.

Hareketsizseniz ve düzenli egzersiz yapmıyorsanız...

Araştırmalar, düzenli egzersizin meme kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını gösteriyor. Mümkünse haftada 5-6 saat egzersiz yapın. Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

Stresi yönetemiyorsanız...

Bazı araştırmalara göre yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikleyebiliyor. Stresli ortamlardan uzak durmak zor, ancak stresi yönetmek mümkün. Stres düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya çalışın…

Kilonuzu kontrol edemiyorsanız...

Obezite, sadece estetik bir kusur değil, kanser olma olasılığını da artıran bir faktör. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulun, sağlıklı kiloda kalmaya özen gösterin