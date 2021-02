Epilepsi farkındalığı için mor gözlük

Epilepsi hastalığına dair birçok yanlış bilgi ve önyargı var. “Epilepsi İçin Bak” projesi de bu önyargıları yıkmayı ve epilepsi hastalığına dair farkındalık oluşturmayı hedefliyor

Ülkemizde hala epilepsi hastalığı pek bilinmiyor. Ayrıca bu hastalık konusunda çeşitli önyargılara sahip birçok kişi var. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, “Epilepsi İçin Bak” projesi kapsamında Epilepsi Farkındalık Araştırması yayınladı. Bu araştırmaya göre, toplumun yüzde 6’sı epilepsiyi bulaşıcı bir hastalık sanarken, her beş kişiden biri epilepsili bir kişiyi işe almayacağını; her beş kişiden ikisi yakınlarının epilepsili bir kişiyle evlenmesini istemediğini söylüyor. Her iki kişiden biri epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl yardım edeceğini bilmiyor ve toplumun yüzde 36’sı epilepsi hastalığının zeka ve fiziksel gelişim geriliği olduğunu düşünüyor. Her 10 kişiden 3’ü ise çocuklarının, yakınlarının epilepsi hastası bir eğitmenden eğitim almasını istemiyor.

Her sene şubat ayının ikinci pazartesisi Dünya Epilepsi Günü olarak anılıyor. Bu sene ise Dünya Epilepsi Günü 8 Şubat’a denk geldi. Biz de Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni ile hem epilepsi hastalığının ne olduğu hakkında hem de bu önyargılara dair konuştuk. Naz Yeni, epilepsi hastalığının ne olduğunu şöyle anlatıyor: “Beyne ait bir hastalıktır. Beyindeki nöronların aşırı, kontrolsüz çalışması sonucu ortaya çıkan kısa süreli, değişik belirtiler içerebilen, ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu belirtiler bilinç kaybı, yere düşme, kasılmalar, çırpınmalar şeklinde olabileceği gibi kısa süreli donma, cevapsızlık, ya da bilinç etkilenmeksizin bedende yanma, batma gibi geçici duygular ya da dejavu gibi hisler de olabilir.” diyor. Epilepsi hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak hastalığı tamamen ortadan kaldıracak etkin bir tedavinin olmadığını ifade eden Yeni “Tedavi, hastalığın nöbetlerini kontrol altına almak amacıyla yapılmakta ve epilepsi nöbet ilaçlarının düzenli ve sürekli kullanımı sonucunda bir sonuç elde edilmekte. Kronik bir hastalık, ömür boyu sürebilir ancak zaman zaman bazı hastalarda nöbetlerin durduğu ve ilaçların kesilebildiği gözlemlenmektedir.” diyor.

“YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”

“Epilepsi İçin Bak” projesi olarak 2017’den beri epilepsi konusunda farkındalık etkinlikleri yaptıklarını söyleyen Yeni, epilepsi hastalarının hastalıktan daha çok önyargılardan kaynaklanan sorunlarının olduğunu ifade ediyor. Naz Yeni, “Epilepsili hastalar iş bulmakta, evlenmekte; epilepsili çocuklar okula gitmekte zorlanıyor. Okulda, sosyal hayatta dışlanabiliyorlar. Bütün bu önyargılar, epilepsi hastalarının hastalıktan daha fazla bu sosyal sorunlardan dolayı etkilenmelerine neden oluyor. Bu önyargıları kırabilmek, epilepsinin de diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu gösterebilmek, epilepsi nöbetiyle karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini anlatmak amacıyla yola çıktık. ‘Epilepsi Farkındalık Araştırması’ da toplumun hastalarla ilgili nasıl bir önyargıya sahip olduğunu gösterebilmek için yapıldı.” diyor. Epilepsi konusunda bilincin arttığını ancak yapılması gereken daha pek çok şeyin olduğunu belirten Yeni, Epilepsi İçin Bak projesinin hastaların perspektifinden dünyayı görebilmeyi, onların yaşadığı damgalanmayı toplumun algılayabilmesini sağlamayı amaçladığını söylüyor.

MOR GÖZLÜK İLE DESTEK

2018 ve 2021 yılında yapılan araştırmaların sonuçlarında değişiklikler olduğunu söyleyen Yeni “Daha fazla insan epilepsinin diğer tüm hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu düşünüyor. Bulaşıcı olduğunu daha az düşünüyor. Epilepsili bireyden eğitim alma konusunda önyargılar azalıyor. ‘Epilepsili bir kişiyi daha az çalıştırırım’ diyen kişilerin sayısı azalıyor gibi olumlu dönüşler var. Amacımız bu bütün önyargıları yok edebilmek.” diyor.

Projenin bu seneki sloganları ise “Epilepsinin çalışamamakla ne alakası var?”, “Epilepsinin evlenememekle ne alakası var?”, “Epilepsinin okuyamamakla ne alakası var?” olarak geçiyor. Instagram’da mor gözlük filtresi kullanarak ve “#nealakasıvar” etiketiyle paylaşımlar yaparak epilepsi hastalığına dikkat çekiliyor. Epilepsili bireylerin de herkes kadar sosyal hayata katılabilmesi için herkesin desteğini beklediklerini söyleyen Naz Yeni, “Epilepsili hasta artık daha fazla hastalığını saklamak zorunda kalmamalı.” diyor.

Instagram / Twitter / Facebook : @epilepsiicinbak