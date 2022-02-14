Epilepsi farkındalığı için bilgilendirme broşürü

İstanbul Eczacı Odası, 14 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü dolayısıyla bilgilendirme broşürü hazırladı. Hazırlanan broşürde epilepsi hastalığı ile ilgili birçok bilgi yer alıyor

Halk arasında “sara hastalığı” olarak da bilinen epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olan epilepsi, doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin hasarı yaşayan kişilerde gelişiyor. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 1’inin epilepsi hastası olduğu biliniyor.

İstanbul Eczacı Odası tarafından 14 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü dolayısıyla bir bilgilendirme broşürü hazırlandı. Broşürde epilepsinin belirtileri, epilepsi hastaları için dikkat edilmesi gereken durumlar, tedavi yöntemleri, epilepsi nöbeti geçiren bir kişi görüldüğünde neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler yer alıyor. Broşürün son kısmında ise 20 sorudan oluşan “Epilepsiyi ne kadar biliyoruz?” bölümü var.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ

Yayınlanan broşürde epilepsi belirtileri şöyle sıralanıyor:

Algı birkaç saniye kadar kapanabilir.

Hasta donuk bakmaya başlayabilir, şuur gider, çoğunlukla çok kısa sürer, gün içinde sıkça bu durum yaşanabilir.

Göz kapaklarında veya yüz kaslarında seğirmeler olabilir.

Bazı hastalarda tüm kaslar kasılır ve kişi aniden yere düşebilir.

Epilepsi bölgesi hangi fonksiyonla ilgili ise o bölgede, örneğin bacakta, elde, gözde, yanakta seyirmeler, konuşma bölgesinde ise konuşma güçlüğü yaşanır. Görme ile ilgili beyin bölgesini içine alan bir epilepsi söz konusuysa hasta ışık görebildiği gibi tamamen körleşebilir ya da geçici görme sorunu yaşayabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Epilepsi belirtisi veren / epilepsi hastaları için dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında ise broşürde şu bilgiler veriliyor:

Belirtilerden biri veya birkaçı hissedildiği andan itibaren mutlaka çocuk nöroloji / nöroloji uzmanı doktora başvurulmalıdır. Rutin doktor kontrol dönemleri önemlidir.

Verilen ilaç tedavisi aksatılmadan uygulanmalıdır.

Hasta ve yakınlarının epilepsi hakkında bilinçli olması, nöbet kontrolü kadar önemlidir.

Ailenin epilepsi hastalarına aşırı korumacı davranış sergilemeleri, kendileri ve hastaları için hayat kalitelerini olumsuz etkilemekte ve anksiyeteye yol açmaktadır. Hastalık konusunda sözel ve görsel yolla bilgilendirilmeleri, zaman içinde anksiyetelerinin azalmasına, ilaç - hasta uyumunun artmasına ve nöbet kontrolünün daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

Epilepsinin bedensel sakatlık ya da zekâ seviyesinde gerilikle ilişkisi yoktur. Epilepsili çocukların çoğunda zekâ düzeyleri ve fiziksel kapasiteleri sağlıklı çocuklarla aynı düzeydedir. Bazı çocukların ise nöbetlerin yanı sıra bedensel sakatlıkları ve/veya zekâ sorunları olabilir. Çocuğun başarısızlığı epilepsi ile doğrudan ilişkili olmayabilir. Bu nedenle, eğer şüpheleniyorsanız bu konuda öğretmenleriyle ve doktoru ile konuşarak sorunun kaynağını bulmaya çalışmalısınız. Epilepsiye eşlik edebilen zihinsel, ruhsal sıkıntıların yüksek oranda görülmesinin ana nedeni olarak, epilepsinin kronik hastalık etkisinin yanında, merkezi sinir sistemini doğrudan etkilemesi gösterilmektedir. Toplumsal ve bireysel farkındalığın artması epilepsi hastası ve yakınları üzerindeki yükü azaltacaktır. Epilepsi için tedavi yöntemleri; İlaç tedavisi, cerrahi tedavi, uyarı yöntemleri ve ketojenik diyettir.

NÖBET GEÇİREN BİRİNE NE YAPMALIYIZ?

Broşürde değinilen bir başka konu ise, epilepsi nöbeti geçiren bir kişi gördüğümüzde neler yapmamız gerektiği ile ilgili.

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişi gördüğünüz zaman;

Sakin olun.

Hastanın düşme anında kendisine zarar verebilecek sert zemin, pencere kenarı vb. dikkate alarak uygun alan yaratın.

Sıkı giysileri gevşetin (kravat, kemer), gözlük varsa çıkarın.

Hastanın ağzı açık tutulması için ağız kenarına cisim yerleştirebilirsiniz, başı sağa sola çevirerek dilin ısırılması, nefes yolunu kapatması engellenmelidir.

Ağzını asla zorla açmaya çalışmayın, bu durumda başı yan çevirin.

Nöbet anında ilaç vermeyin, su vs. içirmeyin, soğan, kolonya koklatmayın.

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye kalp masajı, suni solunum uygulamayın.

Nöbet süresince hastanın kol ve bacak hareketlerine müdahale etmeyin.

Nöbet az bir süre içerisinde bitecektir. 5 dakikadan uzun süren nöbetlerde ve/veya düşme yaşanıp hasta başını çarpmış ise mutlaka bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.

Nöbet bittiğinde hastanın kafası karışık olabilir, yanında kalarak rahatlamasını sağlayacak şekilde konuşun. Yorgun ve halsiz olabilir, uyumak isteyebilir.

Şu durumlarda ambulans çağırın: