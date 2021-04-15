En riskli sekizinci ilçe Kadıköy

Kadıköy, salgın riski açısından İstanbul’daki ilçeler arasında sekizinci sırada. Son bir haftada kırmızı alan yoğunluğu yüzde 13,7 artan Kadıköy’de en riskli mahalleler ise sırasıyla Göztepe, Hasanpaşa, Kozyatağı ve 19 Mayıs. Kadıköy’deki risk yoğunluğu, İstanbul ortalamasının da üzerinde

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, İstanbul’un ilçeleri ve mahallelerine dair önemli bir çalışma yaptı. HES uygulamasındaki yoğunluk haritası baz alınarak yapılan çalışma, Ankara Medical Journal Dergisi’nde de makale olarak yayınlandı.

Bu çalışmaya göre İstanbul’da son bir haftada kırmızı alan yoğunluğu yüzde 13,7 arttı ve risk puanı 196,55 olarak açıklandı. Risk puanı 0 ile 1000 arasında sayı alabiliyor.

İlçelere baktığımızda ise en riskli ilçeler sırasıyla Bağcılar (891 puan), Gaziosmanpaşa (885 puan), Bahçelievler (763 puan), Kağıthane (707 puan) ve Güngören (676 puan) oldu. Bu puanlar şöyle düşünülebilir; eğer puan 1000 olsaydı o ilçenin tamamı kırmızı alana dönüşmüş olacaktı.

KADIKÖY RİST SIRALAMASINDA SEKİZİNCİ SIRADA

Kadıköy ise 619 puanla en riskli ilçeler sıralamasında, Üsküdar’ın arkasından sekizinci sırada yer alıyor. Haritaya göre ise Kadıköy içinde en riskli mahalleler: Göztepe, Hasanpaşa, Kozyatağı ve 19 Mayıs. Bu mahalleleri Rasimpaşa, Feneryolu, Caddebostan, Caferağa takip ediyor.

EN RİSKLİ SEMT GÖZTEPE

Göztepe’nin risk puanı son 14 günde yüzde 84,5 artarken, Hasanpaşa’da yüzde 113,4, Kozyatağı’nda yüzde 64,2, 19 Mayıs Mahallesi’nde yüzde 102,1 ve Feneryolu’nda yüzde 128,7 artış gerçekleşti. Göztepe’nin kırmızı alan puanı 987. Yani neredeyse mahallenin tamamı kıpkırmızı.

Son bir haftada Kadıköy’deki kırmızı alan yüzde 10,75 artarken, son 14 günde ise yüzde 102,5 arttı. Kadıköy, en riskli 10 ilçe arasında son 14 günde kırmızı riskli alanın en fazla arttığı ilçe.

Veriler de gösteriyor ki, nüfusun en fazla olduğu ilçeler, vaka sayılarının ve risk yoğunluğunun en fazla olduğu yerler.

Aşağıdaki haritadan da görüleceği üzere Kadıköy’deki risk yoğunluğu, İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde. 22 Mart’tan itibaren vaka yoğunluğunda artış var.