Down sendromu için #rengimizbelliolsun

Kadıköy Belediyesi dikkatleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne çekmek için Türkiye Down Sendromu Derneği’nin #rengimizbelliolsun sloganıyla başlattığı farklı renkte çorap giyme kampanyasına katılım için çağrı yaptı

Birleşmiş Milletlerin 2011 yılında down sendromuna dikkat çekmek için ilan ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde tüm dünyada down sendromu ile ilgili farkındalık oluşması için farklı renkte çoraplar giyiliyor. Kadıköy Belediyesi’nin kreşlerine giden çocuklar da 21 Mart’ta down sendromuna dikkat çekmek için renkli çorap giyecek. Down sendromlu bireylerin sahiplendiği ‘ortak farkındalık’ hareketini simgeleyen bu eylemle farklı olmanın bir eksiklik olmadığı, herkesin farklı renkler gibi dünyanın vazgeçilmez bir parçası olduğu ve birbirini tamamladığı mesajı veriliyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için siz de farklı renk çoraplarınızı ellerinize ya da ayaklarınıza giyerek fotoğraflayabilir, #rengimizbelliolsun etiketiyle bir arkadaşınıza meydan okuyabilir, toplumsal farkındalığı arttırabilirsiniz.