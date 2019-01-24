Domuz gribi tehlikeli mi?

Değişik şekillerde vücudumuza giren virüslerin yol açtığı griplerin çoğaldığı günlerden geçiyoruz. 2009’daki küresel salgınla gündeme gelen domuz gribi tekrar tartışılmaya başlandı. İran geçtiğimiz hafta vatandaşlarından, 10 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği Gürcistan’a seyahat etmemelerini istedi.

Ülkemizde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgını konusunda açıklama yaptı ve “Endişelenmeye gerek yok, ciddi bir salgın durumu yaşanmıyor” dedi.

Peki durum gerçekten böyle mi, domuz gribi salgını var mı, hastalık tehlikeli mi, nasıl korunabiliriz? gibi soruları Dr. Filiz Ünal İncekara cevapladı:

“SALGIN KABUL EDİLMİYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta grip salgını için “Beklediğimiz olağan bir dönem” açıklamasını yaptı. Durum böyle mi sizce?

Filiz Ünal İncekara: Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü, 2009'daki küresel salgının ardından tekrar gündemde. Domuz gribi bugün için bir grip mikrobu türüdür. Grip mikropları insan için ne kadar tehlikeli ise domuz gribi de aynı ölçüde tehlikelidir.

2009 yılında görülen domuz gribi dünyada yeni ortaya çıktığı için salgın yaptı. 6-7 yıldır her yıl grip mevsiminde görüldüğü için artık salgın olarak kabul edilmemektedir. 2010 ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), domuz gribi nedeniyle dünya genelinde 12 bin 799 kişinin öldüğünü açıkladı. 600’den fazla kişi Türkiye’de ölürken, ABD’de 6 bin 880 kişi yaşamını yitirdi.

Sorunuza gelirsek evet, geçtiğimiz yıllarda grip ne kadar salgın yaptıysa o kadar salgın olacak. Ancak Sağlık Bakanlığı ve biz sağlık çalışanları ne kadar dikkat eder ve tedbir alırsak o kadar az ölüm olacaktır. Artık salgından etkilenen insan sayısı değil, bu salgın nedeniyle hastaneye yatan ve ölümle sonuçlanan vakalar kriter olarak alınmaktadır.

KRONİK HASTALARDA TEHLİKELİ

Domuz gribinin ölümcül olabileceği söyleniyor. Gerçekten böyle bir durum var mı?

-Grip hastalığı herkes için tehlikeli olabilir. Ancak bazı kronik (uzun seyirli) hastalığı olanlarda hastaneye yatma ve ölüm daha fazla olmaktadır.

Kimlerde veya hangi hastalığı olanlarda daha tehlikeli veya ağır seyretmektedir?

65 yaş ve üzeri kişiler, 2 yaşın altında bulunanlar, hamileler, bakımevi ve huzurevinde kalanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, astım, kronik akciğer hastalığı (KOAH) olanlar, kalp-damar sistemi hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, kan hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, nörolojik hastalığı olanlar, metabolik hastalığı olanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlar, aşırı şişman olanlar, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenlerde grip tehlikeli ve ağır seyredebilmektedir.

"GRİP AŞISI ÖNEMLİ"

Hastalıktan korunmak için ne yapılmalıdır?

Hastalıktan korunmanın en iyi yolu grip aşısı olmaktır. Ayrıca sağlıklı beslenme, ellerin sık sık sabunla yıkanması, kalabalık ortamlardan ve hastalardan uzak durulması da korunmada alınması gereken önlemler arasındadır. Sabunun grip mikrobu için yok edici bir etkiye sahip olduğu akılda tutulmalıdır. Ekim ayından Nisan’a kadar aşı olunabilir, erken aşının yararı başlamadan hastalığa karşı bağışık hale gelmektir. Asıl önemli olan aşılamadır. Risk gruplarından başlamak üzere tüm toplumun zamanında aşılanması çok kıymetlidir.

Kişilerin ellerini sabunlamaları çok kritiktir. Hapşırma, aksırma esnasında elimizin tersini kullanmak, sabunlamak toplu yaşanılan yerlerden uzak durmak, halka sık sık hatırlatılması gereken tedbirler.

Geçen sene aşı olanlar da aşı olmalı mı?

Evet, çünkü aşının koruyuculuğu bir yıldan daha kısa olarak kabul edilmektedir. Aşı dışında kullandığımız portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler grip hastalığına karşı özel bir koruyucu geliştirmez, bağışıklığa katkı yapar.

Grip hastalığına yakalanırsak ne yapmalıyız?

Grip hastalığı olan bir kişi yatarak istirahat etmeli, ateşi olursa ateş düşürücü almalıdır. Ayrıca bol bol su ve sıvı içecekler (çorba, portakal, mandalina gibi) almalıdır. Durumu kötüleşirse muhakkak hekime başvurmalıdır. Grip hastalığında antibiyotiğin hiçbir faydası yoktur. Çünkü grip hastalığına yol açan mikrop virüs olduğu için antibiyotikler işe yaramaz hatta zararlı bile olabilirler.

Türkiye’de bu yıl grip hastalığı yaygın mı?

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da grip hastalığı Aralık 2018 tarihinden itibaren görülmeye başladı. Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile karşılaştırdığımızda tüm ülkelerde hasta sayısının arttığı görülmektedir.