Sağlık Bakanlığı verilerine göre, dünyada 415 milyon, Türkiye’de ise 7 milyon diyabet hastası var. Diyabete bağlı hastalıkların görülme sıklığı ise dünyada her geçen gün artıyor. Diyabette enfeksiyon riskine dikkat çeken Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Diyabetli hastalarda ayak sağlığı çok önemli. Yetersiz bakım enfeksiyon riski oluşturur. İlerleyen safhalarda kayıplara neden olabilir” dedi.

Çağımızın yaygın hastalıklarından biri olan diyabette, zamanında yapılan bakımlar hastayı enfeksiyon riskinden koruyor. Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, diyabet hastalarının el ve ayak bakımına dikkat etmesi gerektiğine, aksi takdirde enfeksiyon riski oluşabileceğini kaydetti. Ateşoğlu, “Diyabetli hastaların ayak bakımı ve ayak sağlığı oldukça önemlidir. Yetersiz ayak bakımı ilerleyen safhalarda belki de kayıplara neden olabilir. Ayaklarınıza iyi bakmanız, diyabetle ilgili en ciddi problemleri önlemenize yardım eder. Belirli aralıklarla doktorunuza görünün ve mutlaka ayak sağlığınızı kontrol ettirin” dedi.

AYAK BAKIMINA DİKKAT!

Şeker hastalığının (Diyabetes Mellitus) kan şekeri problemi olarak düşünebileceği yönünde açıklamada bulunan Ateşoğlu, diyabetlilerin yüzde 70’inde görülen ve şeker hastalığının neden olduğu sinir ve kan damarı hasarının nöropati geliştirdiğinde ayaklar için bir sorun haline gelebileceğini vurguladı. Ateşoğlu, bunun ayaklarda veya ellerde his kaybına, enfeksiyona dönüşebileceğini belirterek, “Fark edilmediğinde veya tedavi edilmediğinde yaralar, içe doğru dönen ayak tırnakları ve diğer sorunlar enfeksiyona neden olabilir ve zayıf dolaşım enfeksiyonu iyileştirmeyi zorlaştırır. Hastalık, yıpranma, ayağınıza uymayan ya da kötü tasarlanmış ayakkabılar dolaşım bozukluğu veya yanlış kesilen ayak tırnakları birçok yaygın ayak problemine neden olur. Yapılacak bakımla ayakta gelişen ve ampütasyon (uzvun ameliyatla alınması) gerektiren ciddi komplikasyonların (istenmeyen yan etki) riski azaltılabilir” dedi.

YAŞLI DİYABETLİLERİN BAKIMI ÖNEMLİ

Uzmanların yaptığı araştırmaların ve yurt dışı çalışmaların diyabetli yaşlıların kendi bakımlarında güçlük çektiğini gösterdiğini vurgulayan Ateşoğlu, şunları söyledi: “Özellikle yaşlı diyabetliler kendi ayak bakımında daha çok zorlanırlar. Ayak tırnaklarını kesmekte zorlandıkları bazı çalışmalarla da belirlenmiştir. Ayak problemlerini önlemek için düzenli olarak ayaklarınızı kontrol edin veya ailenin bir üyesi tarafından kontrol ettirin. Bunun yanında iyi bir ayak hijyeni uygulayın.”