Haftalık Bağımsız Gazete 10 Kasım 2017
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Diyabet Haftası’nda amaç farkındalığı arttırmak

Kadıköy Belediyesi, Diyabet Haftası kapsamında 14-15 Kasım günlerinde “Kan Şekeri Taraması ve Bilgilendirme” etkinliği düzenliyor

Diyabet Haftası’nda amaç farkındalığı arttırmak
Orhan Müftüoğlu

Tüm dünyada 12-18 Kasım tarihleri arası her yıl Diyabet Haftası olarak kutlanıyor. Diyabet Haftası kapsamında 14-15 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi’nde “Kan Şekeri Taraması ve Bilgilendirme” etkinliği düzenlenecek. Etkinlik 08.30-11.00 arasında Kadıköy Belediyesi giriş katında gerçekleşecek. Ayrıca Dr.Rana Beşe Sağlık Polikliniği, Bostancı Gönüllü Merkezi ve Melahat Akkutlu İlköğretim Okulu’nda diyabet farkındalık eğitimleri veriyor.

7 MİLYONUN ÜZERİNDE DİYABETLİ VAR

Yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edildi. Diyabet hastalığının görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri her 7i kişiden birinin diyabetli olduğu ortaya çıktı. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artışın bu sonuca çok önemli katkısı olduğu biliniyor. Dünyada ise 371 milyon diyabetli olduğu tahmin ediliyor. 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig’in doğum yıl dönümü olan 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kabul edildi. 

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #rana beşe #diyabet
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