Dikkat eksikliğinde yeni tedavi: Reçeteli Oyun

ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından dikkat eksikliği yaşayan insanlar için geliştirilen reçeteli oyun sistemi büyük ilgi görüyor. Türkiye’de henüz bulunmayan bu yöntemin tüm boyutlarını konuştuğumuz psikiyatrist Osman Önal, “Ruhsal tedavi dijitalleşiyor” diyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasına izin verdi. Söz konusu oyun 600 çocuk üzerinde 7 yıl süren çalışmalar sonucu geliştirildi. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılabileceği söyleniyor. Yapılan açıklamada oyunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili semptomları iyileştirmeyi amaçlayan ilk dijital terapi olmasının yanı sıra, FDA tarafından pazarlama yetkisi verilen ilk oyun tabanlı tedavi olduğu aktarıldı. Peki reçeteli oyun sisteminin dikkat eksikliği üzerinde ne tür etkileri var? Aileler dikkat eksikliği yaşayan çocuklar üzerinde nasıl bir yol izlemeli? Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Semt Polikliniği ve Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezinde görev yapan psikiyatrist Osman Önal ile konuştuk.

“RUHSAL TEDAVİ DİJİTALLEŞİYOR”

Reçeteli oyun hakkında görüşlerini paylaşan psikiyatrist Osman Önal “Öncelikle bu çalışma bilimsel bir dergide yayınlanmış. İlk dönemde bunun ücretsiz olarak ailelere verileceği ve bir şekilde bu çalışmaların da devam edeceğini sanıyoruz. Bu oyunun kendisi ya da bir benzerinin Alzheimer hastalarındaki unutkanlık, hafıza ve dikkat problemleri için denendiğini, kullanıldığını ve üretildiğini biliyoruz. Sanırım bu tür ruhsal tedavi yöntemlerinin önümüzdeki dönemde sıkça karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Bu ilk defa kullanılan bir yöntem. O oyunlar konusunda birçok vaka izleyip göreceğiz ve kullandıkça neye yaradığını, nasıl bir yan etkisi olduğunu anlamaya çalışacağız. 600 vaka ile 7 yıl çalışmak çok ciddi bir şey, bu çalışmaları sağlam gibi duruyor. Zaman içinde göreceğiz. Ben şu an ilaçsız tedavi dışında sadece böyle bir bilgisayar video oyunuyla tedavinin uygun olacağını düşünmüyorum. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çok boyutlu tedavisi var. Aile yaşantısında, okul hayatında birçok değişiklikler ya da düzenlemeler yapmadan herhangi bir şekilde sadece bir video oyunuyla tedavi olunması mantıklı değil.” şeklinde konuştu.

“AİLE DESTEĞİ ŞART”

Dikkat eksikliği yaşayan çocuklarda ebeveynlerin izlemesi gereken yol hakkında bilgiler aktaran Önal, “Bütün aileyi etkileyen bir hastalıktır. ‘Hastalık yoktur hasta vardır’ temel düşüncesi üzerinden tedavi planlanır. Hepsinin birlikte yapabileceği tedaviler ve davranışlar var ancak her hastanın kendi ortamında farklı tedavisi oluşacaktır. Ailenin bu uzun süreli tedaviyi kabullenmesi ve çocuğun iyileşmesi için desteklemesi ve mümkün olduğunca hep yanında olması şarttır. İnternette de çocuğun girdiği sayfalarda oynadığı oyunlar ile ilgili denetim her zaman için anne babanın elinde olmalı ve daha ötesinin suistimaline izin verilmemelidir.” dedi.

“FAYDALI OYUNLAR İÇİN UMUTLUYUM”

Türkiye için reçeteli oyun sisteminin erken olduğunu söyleyen psikiyatrist Osman Önal, “Dediğim gibi zaman içerisinde ancak kullanıldıktan ve faydası olup olmadığını gördükten sonra değerlendirilecektir. Şu an için bir şey söylemek erken. Çocukların gelişiminde beceri kazandıran, tedavi sürecine uygun, faydalı oyunlar yapılacağından umutluyum.” ifadelerini kullandı.