Dezenfeksiyon işleminde nelere dikkat edilmeli!

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete, “Evlerde, apartmanlarda dezenfeksiyon için çamaşır suyu yeterli bir malzeme. Çamaşır suyunun ruhsatlandırılmış olması gerekiyor. Üzerindeki etiket bilgisi okunmalı ve ona göre hareket edilmeli” diyor

Korona virüsten korunmanın yolu olarak maske, mesafe ve hijyen gösteriliyor. Dezenfeksiyon da bu süreçte çok önemli bir yer tutuyor. Ellerimizi, evlerimizi ve ortak yaşam alanlarımızı sürekli olarak dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete ile Vektörlerle Mücadele Birimi'nde biraraya geldik; dezenfeksiyon işlemi hakkında bilgi aldık.

‘DEZENFEKSİYON İÇİN ÇAMAŞIR SUYU YETERLİ’

Dezenfeksiyon işleminin, “Hastalık etkenlerinin (bakteri, virüs, mantar..) ortamdan uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ya da tamamen yok edilmesi uygulaması” olduğunu söyleyen Mete, bilgilendirmeye şöyle devam ediyor: “Hastanelerde, gıda işletmelerinde ve hayvan hastanelerinde rutin olarak yapılan uygulamadır. Dezenfeksiyon için evlerde, ortak yaşamı alanı olan apartmanlarda çamaşır suyu ekonomik ve yeterli bir malzeme. Piyasada farklı markalarda çamaşır suları var. Çamaşır suyunun ruhsatlandırılmış olması gerekiyor. Üzerindeki etiket bilgisi okunmalı ve ona göre hareket edilmeli.

“Çamaşır suyunu yoğun olarak kullanırsam daha iyi dezenfekte ederim” yaklaşımı doğru değil. Sakıncaları var. Kapalı ortamlarda uzun süre çamaşır suyu kokusunu solumanın sağlık açısından riskleri vardır. Solunum yolunu tahriş edebilir. Yüzey dezenfeksiyonu için beş litre suya çay bardağının yarısı kadar çamaşır suyu koymak yeterlidir. Tuvalet ve lavabo için biraz daha yoğun öneriliyor.”

“FİRMALARIN RUHSATINA BAKILMALI”

Çamaşır suyu ile dezenfeksiyonun basit bir işlem olarak algılanmaması gerektiğini, en eski dezenfeksiyon işlemlerinden biri olduğunu, doğru bir şekilde ve miktarda kullanılmasının önemi olduğunu söyleyen Ali İhsan Mete, “Firmalardan talep edilen dezenfeksiyon işlemi daha çok büyük işletmeler için düşünülebilecek bir durum. Evimizde ve apartmanımızda çamaşır suyu ile dezenfeksiyon işlemini yapabiliriz. Eğer bir firmadan dezenfeksiyon hizmeti talep edilirse, firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış mı, izin verilmiş mi ona dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sayfasında bütün firmalar güncel olarak yer alıyor. Firmalar oradan kontrol edilebilinir. Ayrıca firmanın tecrübesi, bilgisi ve görevli personelin eğitim durumu ile sertifikasının olması da önem arz ediyor. Firmanın kullandığı ürünlerin ruhsatlandırılmış olması gerekiyor. İşlemin sonunda da işlemin belgelendirilmesi ve hizmeti talep edene de belgeden verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“KAMUSAL ALANLARI DEZENFEKTE EDİYORUZ”

Müdür Ali İhsan Mete, “Vektörlerle Mücadele Birimi'nde uzman teknik personelimiz ve uygulacılarımız var. Sertifika almışlardır. Biyosidal ürünler kullanılıyor. Kamusal alanların dezenfeksiyonunu yapmaya çalışıyoruz. Bunların başında sağlık merkezleri, filyasyon merkezi, 112 acil merkezleri, okullar, ibadethaneler... geliyor” dedi.





