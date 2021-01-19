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Darülaceze’de aşılama başladı

Şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı ölüm vakası yaşanmayan Darülaceze’de aşı dönemi başladı

Darülaceze’de aşılama başladı
GazeteKadıköy

Covid-19’a karşı geliştirilen aşı, resmi olarak 14 Ocak’tan itibaren Türkiye’de uygulanmaya başladı. Belirlenen takvime göre ikinci aşamaya geçildi. Huzurevlerinde kalanları da kapsayan aşı takviminde; İBB’nin Darülaceze’de kalan yaş almış misafirleri de var.

Bugün (19 Ocak Salı günü) uygulanan aşı programı ile ilgili bilgi veren İBB Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı Darülaceze Müdürü Oktay Özten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Mart’ta verdiği talimat gereği, 1 Nisan’dan itibaren Darülaceze Müdürlüğü’ne giriş çıkışların kapatıldığını söyledi.

615 KİŞİ AŞILANDI
Alınan sıkı tedbirler sayesinde, olumsuz bir vakanın yaşanmadığını belirten Özten, “Bugünkü aşılama programını ilçe sağlık müdürlüğü ile planladık. Planlama gereği dün, doktor, hemşire ve sağlık memurlarımızı aşıladık. 120 kişiden oluşan ekibimizi aşıladıktan sonra bugün de misafirlerimizi aşılamaya başladık. Aşılanma sonrası gelişebilecek bir olumsuzluğa karşı da ekiplerimizi hazırda bekletiyoruz. 700 misafirimizden 615’ini bugün aşıladık. Geri kalan misafirlerimizi de aşılayacağız” dedi.

Aşı vurulan yaş almış misafirler de duydukları memnuniyeti şu şekilde dile getirdiler:
“Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir alerji olmadı. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Buranın sağlık sistemi çok iyi çalışıyor. Aşı olmaktan kimse korkmasın. Herkes aşı olsun.”



 

Etiketler; #yaşlılar #asi
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