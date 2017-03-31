DAMARIMIZDA DOLAŞAN MUCİZE: CGF

Uzm Dr.Tuncel ZİYLAN

Medipoint Tıp Merkezi

Yaşa bağlı olarak azalma göstermekle birlikte, her insanın dolaşan kanında, adına CGF dediğimiz ve kelime anlamı “Konsantre Büyüme Faktörü” olan kök hücre kaynaklı hücreler bulunmaktadır.

Kişinin kendi kanından, laboratuar ortamında ve özel bir santrifüj ile ayrıştırılarak konsantre haline getirilen bu hücreler, tekrar aynı kişiye verildiğinde, migrasyon (göç edebilme), tamir ve yenileme özellikleri nedeniyle, vücudun hangi doku veya organında hasar varsa süratle o bölgeye ulaşıp var olan hasarı yenilemeye çalışır. İşte bu çok önemli özelliği sayesinde CGF Tedavi uygulaması, tıp dünyasında “tedavide devrim” olarak nitelendirilmiştir.

TEDAVİ KULLANIM ALANLARI

Günümüzde CGF tedavisi, tıbbın hemen her dalında uygulanmakla birlikte başlıca kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

Eklem ve Kas Hastalıkları

-Fibromyaljiler

-Eklem Kireçlenmeleri (Gonartroz, Omuz Eklemi Kireçlenmeleri vs. )

-Eklem ve Kas Yaralanmaları (Bursitis, Tendinitis, Tenisci Dirseği, Karpal Tünel Sendromu vs. )

-Topuk Dikeni

-Bel Travmaları (Bel Fıtığı, Lomber Myalji )

Nörolojik Hastalıklar

İnme, Demans, Parkinson, MS, Vestibüler Sistem Hasarı, Alzheimer vs.

Otoimmun Hastalıklar

-Behçet Hastalığı

-Romatoid Artrit

-Sedef Hastalığı (Psoriasis )

-İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn, Ülseratif Kolit vs.)

-Diyabet ve Komplikasyonları ( Polinöropati, Diyabetik Ayak vs.)

-Kronik Karaciğer Hastalıkları

-İyileşmeyen Yaralar

-Damar Dolaşım bozuklukları

Genel olarak 2-3 haftada bir olmak üzere toplam 5-6 seanslık bir uygulama ile hastalığın büyük oranda iyileşmesi sağlanmakla birlikte bazı vakalarda 4-6 ay aralıklarla 2-3 seanslık idame tedavisi gerekebilmektedir.

Sağlıklı Günler Dileklerimizle