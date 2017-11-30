Marmara Üniversitesi daha sağlıklı bir üniversite için “Öğrenci Kalp Sağlığı” projesi başlattı

Daha sağlıklı bir üniversite ortamı ve daha sağlıklı bir yaşam biçimi sağlamak amacıyla oluşturulan “Öğrenci Kalp Sağlığı” projesi Marmara Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirildi. Proje tanıtımına Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak katıldı.

“Öğrenci Kalp Sağlığı” projesi Kadıköy Belediyesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bisikletliler Derneği, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Sokrates’in ‘iyi insan yetiştirmek istiyorsanız, insanları sporla ve müzikle yetiştireceksiniz, her ikisini bir araya getirdiğiniz zaman iyi insan yetiştirirsiniz’ sözünü hatırlatarak sağlıklı olmanın tüm yaşamı ilgilendiren bir şey olduğunu söyledi.

Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak; “Bu proje sizden sonrada devam edecek olan, daha sağlıklı bir üniversite, daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı birey için hep beraber yola çıktığımız sizden sonrada devam edecek, sizden sonrakilere de devredeceğimiz gelişen bir proje”diye konuştu.

Program, grup sunumları ile devam etti.