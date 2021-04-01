Haftalık Bağımsız Gazete 02 Nisan 2021
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Covid-19’a karşı kanser hastaları ne yapmalı?

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası vesilesiyle kanserle Covid-19 ilişkisine, bu süreçte kanser hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğine odaklanıyoruz

Covid-19’a karşı kanser hastaları ne yapmalı?
Fırat Fıstık

Kanser hastalarının bağışıklık sistemleri zayıftır ve bu nedenle tüm enfeksiyonlara daha yatkın haldelerdir. Covid-19 da en güçlü enfeksiyonlardan bir tanesi ve ölümcül sonuçlarını, içinden geçtiğimiz süreçte yaşayarak deneyimliyoruz.

TARAMA MERKEZİ SAYISI ARTTI

Bakanlık verilerine göre geçen yıl 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi ve Sağlık Hayat Merkezleri’nin sayısı 325’e çıkarıldı. Kanser, hızlı tanı konması ve müdahale edilmesi gereken bir hastalık ve sebebi bilinen ölümler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 

Kanser, Türkiye’de 1982’den itibaren bildirimi zorunlu hastalıklar arasına alındı ve 1992 yılından sonra da kayıtları tutulmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü de zaten tüm ülkelerde kontrol programlarının uygulanması yönünde çağrı yapıyor. Türkiye de kontrol programlarını uygulayan 25 ülkeden biri. 

Kanser hastalarına yönelik tanı, tetkik, tedavi aşamalarının Covid-19 pandemisi sürecinde aksamadığı açıklansa da örneğin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, pandeminin ilk aylarda bazı aksaklıkların yaşandığını söyledi: “Pandeminin ilk günlerinde, 2020’nin nisan ayından hazirana kadar insanlar hastaneye gelmekten korktu. Kanser tanısı olan hastalar, kontrollerini aksattı. Üç ayda bir hastaneye gelmeleri gerekirken altı ayda bir gelmeye başladılar. Bu süreçte bazı hastalarda yeni metastazların geliştiğini tespit ettik.”

KANSER HASTALARINA 10 ÖNERİ

Kanser hastalarının enfeksiyona yakalanma riskinin daha fazla olması nedeniyle Covid-19’a yakalanmamak için ekstra çaba göstermesi gerekiyor. 

Uzmanlara göre bu süreçte kanser hastalarının dikkat etmesi gereken hususlar şunlar:

  • Kimseyle temas etmemek, insanlarla en az 1-1 buçuk metre mesafe koymak

  • Ziyaretçi kabul etmemek, bu süreçte zorunda kalmadıkça bir ziyarete gitmemek

  • Öksüren, hapşıran insanlardan uzak durmak, kapalı ortamlardan uzak durmak

  • Bol su tüketimi

  • Hekimin önerdiği egzersizleri yapmak. Bunun nedeni egzersizlerin bağışıklık sistemini güçlendirmesi

  • Uyku düzenini korumak

  • Sağlıklı beslenmek

  • Sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak

  • Acil durumlar dışında hastanelere gitmemek. Ancak buna rağmen kemoterapi, immünoterapi gibi tedavileri aksatmamak. 

  • Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetler olduğunda hekime başvurmak

 

Etiketler; #kanser
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