“Çocuklarınızı şekerle zehirlemeyin!”

Uzmanlar ,bayramda çocuklara çocuklara verilen şekerin dozunu kaçırmama konusunda uyarıyor

Ramazan bayramında sıklıkla tüketilen şekerlemeler, çikolata ve baklava gibi şerbetli tatlıların baş aktörü olan şekerin çocuklarda yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Çocuğunuzu şekerle zehirlemeyin! Yetişkinler için zararlı olan bir şeyin çocuklara kat kat daha fazla zarar vereceğini unutmayın. Ramazan Bayramı’nda çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler ikram edin! Eğer bunu yapmazsanız, bundan 20-30 sene sonra, onlara şekerin yanında bir de insülin iğnesi ikram edeceksiniz. Çünkü hepsi tip 2 diyabet hastası olacak!” diye uyarıyor.

İşlenmiş gıdalar, fermente gıdaların eksikliği ve antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasının bozduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Bağırsaklardaki dost bakterilerin eksikliğinde, kontrolsüz bir şekilde büyüyen Candina mantarı oluşur. Bu mantar, şekeri alkole dönüştürür. Yani çocuk şeker yedikçe alkol içmiş gibi sarhoş olur! Çocuk, hep şeker yemek ister. Çocuğunuzun çok şeker yemesine, şeker dolu gazlı içecekler, meyve suları içmesine izin vermeyin. Bunların hepsinde şeker olarak NBŞ kullanıldığını da unutmayın!” diyor. Aktaş, çocukların canı şeker çektiğinde ru kayısı, kuru üzüm ve ceviz, badem gibi kuru yemişlerle sağlıklı ve lezzetli bir atıştırma tabağı hazırlamayı öneriyor.

HERKES İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT!

Vücudun fazla şeker üretmeye programlı olmadığının altını çizen Dr. Ümit Aktaş, “Çok fazla şeker tüketerek vücudunuzun yaradılışına aykırı davranmayın” diyor. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de şekerin gerçek bir tehdit olduğunu Aktaş, şekerin sebep olduğu sağlık sorunlarını şu şekilde özetliyor: “Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Kanserli hücreler de şekerle beslenir. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker dolu beslenme modelimizdir. Kalp krizinin asıl suçlusu şeker! Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız tatlıdan, şekerden, ekmek, börek, çörek, baklava, pide, pizza ve makarnadan uzak durun!”

Çocuklar İçin Sağlıklı Yoğurt Tatlısı

Malzemeler: Ev yoğurdu, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, ceviz, tarçın, keten tohumu

Ev yoğurdunun içine kabaca doğranmış fındık ve cevizleri koyun. Kuru üzümleri ve ince kesilmiş kuru kayısıları ekleyin. Eğer çocuğunuz tarçın seviyorsa üstüne bir tutam tarçın da ekleyebilirsiniz. Tarifi taze öğütülmüş keten tohumu ile zenginleştirebilirsiniz.

Sıcak yaz günlerde ev yoğurdunu çilek ya da çekirdeklerini çıkarıp buzlukta dondurduğunuz vişnelerle karıştırıp deneyebilirsiniz

Tatlı İsteğini Azaltan Çay Tarifi

Malzemeler: Rezene, meyankökü, tarçın

Bir bardağın içine bir tatlı kaşığı rezene,1 tatlı kaşığı meyankökü ve 1 çubuk da tarçın koyun. Üstüne kaynar su ekleyin. 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. İşte çayınız hazır! Bu çayı her defasında taze olarak hazırlayıp günde 3-4 bardak içebilirsiniz.