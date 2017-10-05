Çocuklar ölmesin diye pedal çeviriyor

Kemal Yüce, Lösemi hastaları için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla Adana'dan Kadıköy'e pedal çeviriyor

Dört yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen kaybeden Kemal Yücel, lösemi hastası çocuklara kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla 'Her Pedal Bir Umut' projesini başlattı. Proje kapsamında Adana'dan 17 Eylül'de tek başına bisikletle yola çıkan Kemal Yücel, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Marmara'daki illere bisikletle ulaşarak vatandaşları kan vermeye davet ediyor.

Çocukların ölmemesi için yola çıktığını belirten Kemal Yücel, "Her pedal bir umut olsun diyerek 17 Eylül'de Adana'dan yollara düştüm. Amacım lösemi hastası çocuklara umut ışığı olabilmesi için kök hücre ve kan bağışı yapabilmek. Tura çıktığımdan bu yana bazı şehirlerde ailelerin bazı telaşlarını görüyorum. Çocukları için okul alışverişi yapıyorlar. Sonra hastanedeki çocukları düşündüm. Normal yaşamlarında olan insanlar çocuklarının eğitim telaşındayken, hastanedeki yoğun bakımda evlatlarını yaşatabilme telaşındalar. Bu çocuklar ilik bağışıyla, kan bağışıyla yaşama tutunacaklar. Ben evlat acısı yaşadım, dayanılmaz bir acı. İstiyorum ki hiçbir çocuk artık ölmesin. Yaşama devam etsin" dedi.

Kemal Yücel bisiklet turunu 10 Ekim'de Kadıköy'de tamamlayacak.