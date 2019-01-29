Çocuklar gülsün diye 600 bin liralık bağış

50 yıl diş hekimliği yapan Sevcan Özdemir, Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 600 bin liralık bağışta bulundu. Özdemir, “Ben hayırsever, aydın, dindar bir babanın kızıyım. Onun ilkelerine sadık kalıyorum.” dedi

Sağlık herkes için önemli, özellikle de çocuklar için. Bu kapsamda yıllardır Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binlerce çocuğa hizmet vermeye devam ediyor.

1940 doğumlu ve 50 yıldır diş hekimliği yapan Sevcan Özdemir ise bir şeyler yapmak isteyen bir hayırsever olarak merkeze yüklü miktarda bağış yaptı. Özdemir’in bağışıyla, merkeze en az 20 yıl kullanılabilecek en iyi markalardan 3 adet diş ünitesi, ışınlı dolgu cihazları ve kavitronlar satın alındı. Eski ünitelerin hepsi yenilenirken cerrahların isteği doğrultusunda ekstra diş malzemeleri de bu bağıştan karşılandı.

BAĞIŞ KARARINI NASIL VERDİ?

Bağış dolayısıyla düzenlenen kokteylde konuşan Sevcan Özdemir, bağış yapma kararını nasıl verdiğini anlattı: “Ölçtüm, biçtim, bir şeyler yapayım dedim. Birçok alternatif vardı önümde, çocuk yuvası ihtimali de vardı. Ancak ben İstanbul’da 50 sene diş hekimliği yaptım. Mesleğimle ilgili bir şey yapmak beni daha çok mutlu etti.”

“EN VERİMLİ OLABİLECEK YER”

Özdemir’in ardından söz alan Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant da “Yerel yönetimler, merkezi yönetimlere göre yardımlar konusunda çok daha faydalı olabilecek projeler üretebiliyor. Sevcan Hanımın mesleki yönü de ağır bastığı için Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nden bahsettiğimizde heyecanlandı, ‘Çok iyi olur’ dedi. Gerçekten çok memnun olduk. Burası açıldığından beri binlerce çocuğa hizmet veriyoruz. En verimli olabilecek yere bağış yaptınız. Teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, Özdemir’in yaptığı bağışın en kutsal bağış olduğunu şöyle özetledi: “İnsan ömrünü şöyle özetlemek mümkün; dünyaya geliyoruz, yaşıyoruz sonunda da ömrümüz sona eriyor ve gidiyoruz. Var olduğumuz sürede iz bırakacak bir şeyler yapmak çok önemli. Topluma bir şeyler bırakıyorsanız, kutsal bir şey yapmış oluyorsunuz. Sevcan Özdemir’in yaptığı fedakârlık ve bağış en kutsallarından biri. Çünkü çocukların gereksinimlerine yönelik.”

“HAYIRSEVER, AYDIN, DİNDAR BİR BABANIN KIZIYIM…”

Etkinlikte Kadıköy Belediyesi adına Özdemir’e plaket takdim edilirken Özdemir, bağış yapma sebebini şöyle açıkladı: “Ben hayırsever, aydın, dindar bir babanın kızıyım. Onun ilkelerine sadık kalıyorum. Babamın adının verildiği, Kartal’daki Hacı İsmail Gündoğdu Anadolu Lisesi var. Ben bu okula da zaman zaman destek oluyor, başarılı öğrencilere her sene sonu maddi ödüller veriyorum.”

50 yıl İstanbul’da diş hekimliği yapan Özdemir, 30 yıl da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin diş hekimliğini yapmış. Birçok yazar, gazetecinin hekimliğini üstlenen Özdemir, “Hayırsever insanlar yeni merkezler açmalı. Ama bundan önce diş hekimliği merkezleri, devlet politikası olarak ele alınmalı. Bu konu aslında yardımsever insanların yeni merkezler açmasından çok daha önemli.” görüşünü paylaşt