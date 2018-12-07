Çocuk obezitesine karşı “Şeker Okul” projesi

Kadıköy Belediyesi ilköğretim çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi, düzgün beslenmesi ve bilinçlenmesi amacıyla ‘Şeker Okulu’ projesini başlattı

Kadıköy Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Diyabet Bölümü tarafından resmi ilkokullarda öğrenci, veli ve personele yönelik ‘Şeker Okul Projesi’ düzenlenecek. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile birlikte yürütülecek proje kapsamında ilkokul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, kilolu çocukların erken dönemde belirlenmesi, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, televizyon izleme, bilgisayar ve video oyun saatlerinin azaltılması yoluyla çocuklarda sağlıklı yaşam modeli oluşturmak için eğitimler düzenlenecek.

ÇOCUKLARDA OBEZİTEYLE MÜCADELE

Obezite, diyabet, metabolik hastalıklar ve beslenme konularında toplumun ve ailelerin bilinçlendirilmesi için 2018-2019 eğitim öğrenim yılı boyunca ‘Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa’ seminerleri düzenlenecek. Uzman Dr. Ayşe Gül Karaçam obezite, diyabet ve metabolik sendrom konularında, Diyetisyen Figen Fişekçi Üvez ise sağlıklı beslenme konularında anne, baba ve öğretmenlere eğitimler verecek. ‘Şeker Okul’ projesi kapsamında, kilo problemi yaşayan çocukların muayeneleri ve tahlilleri ücretsiz olarak yapılacak. Bu çocukların diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri için beslenme programına alınarak takipleri sağlanacak. Çocuk yaşta öğrenilen beslenme alışkanlıklarının ömür boyu sürdüğü düşüncesiyle yola çıkılan projede temel bilgilerle gerekli duyarlılığın oluşturulması ve sağlıklı ve iyi bir yaşam kültürü edinmelerini sağlamak amaçlanıyor.

TİP 2 DİYABETLİ ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

Tüketilenden fazla enerji alınması, vücutta aşırı yağ depolanması nedeniyle gelişme çağındaki çocuklarda aşırı kilolu olmaya sebep olan obezite, metabolik sendroma neden oluyor. Obezite, tip 2 diyabet, çocuklarda hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıkların artmasının temel sebeplerinden biri. Çağımızda tip 2 diyabetli çocuk sayısı artıyor, obez çocuklarda normal çocuklara göre hipertansiyon görülme oranı ise 3 kat fazla.