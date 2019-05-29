Cerebral Palsy’li çocuklardan çağrı: "Desteğinle yapabiliriz"

Cerebral Palsy’li çocuklarımızın alacakları özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde yapamayacakları şey yok!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy’li çocuklar ve erişkinler hakkındaki “Yapamazlar, Okula Gidemezler, Yürüyemezler” gibi ön yargıların kırılması ve değişmesi için harekete geçti. Vakıf farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırladı. Oyuncu Ceyda Düvenci tarafından gönüllü olarak seslendirmesi yapılan film, Cerebral Palsy’li çocukların uzun süreli alacakları rehabilitasyon hizmetleriyle birçok aktiviteyi yapabilecekleri, okula gidebilecekleri ve meslek sahibi olabilecekleri mesajını veriyor. Rehabilitasyon süreçlerinin sağladığı gelişim örneklerle gösterilerek, tedavinin sürekliliğinin sağlanması için duyarlı olan herkes bağışa davet ediliyor.

Cerebral Palsy Türkiye’de bireysel eğitim ve rehabilitasyon alan Oğuzcan Selvi, Zeynep Sueda Altınok, Berat Altunkaynak ve Ömür Gül, Cerebral Palsy’li çocukları temsilen bulundukları kamu spotunda, aldıkları rehabilitasyon ile birçok şeyi özgürce yapabildiklerini izleyiciler ile paylaşıyorlar.

“ERKEN TANI ÖNEMLİ”

Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin , “Çocuklarımıza daha çok destek sağlayabilmenin en önemli aşamalarından biri olarak gördüğümüz Cerebral Palsy kamu spotumuz yayına girdi. Kamu spotumuzla göstermek istedik ki, bağışlar sonucunda özel çocuklarımız zamanında, geç kalmadan alınan bireysel eğitim ve rehabilitasyon ile yürüyebilirler, yüzebilirler, yazı yazabilirler ve daha nice becerileri kazanabilirler. Yeter ki çocuklarımızın coşkulu sesiyle yankılanan, “#desteginleyapabiliriz” ifadesindeki gücü hep birlikte hissedelim; mesajımızı daha fazla sayıda duyarlı kişiye ve kuruma ulaştırabilelim, bu anlamlı çağrıyı hep birlikte çocuklarımız için maddi desteğe dönüştürelim” dedi.

Sosyal medya aracılığı ile Cerebral Palsy’li çocuklarımıza destek olmak ve toplumda farkındalığı artırmak için, kamu spotu online versiyon paylaşımlarınızı “#desteginleyapabiliriz” hashtag’i ile yapabilir, destek verip bağış yaparak çağrıya yanıt verebilirsiniz.

Cerebral Palsy:

Çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında herhangi bir komplikasyon nedeniyle hasar görmesi sonucu oluşuyor.