Büyümekte olan bir yük: DİYABET

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Polikliniği İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Gül Karaçam, Diyabet hastalığı konusunda bilgi verdi

Diyabetes Mellitus, büyük ve büyümekte olan bir yüktür. 2015 yılında 415 milyon erişkin diyabetlidir ve 2040 yılında 642 milyonu bulması beklenmektedir. Erişkin nüfusun 10’da birinin 2040 yılında diyabetli olması öngörülmektedir. 2 diyabet hastasından biri tanı almamıştır. Diyabetik olgular yüzde 70’e ulaşılabilir oranda daha sağlıklı bir yaşam tarzı ile önlenebilir veya geciktirilebilir; bu da yaklaşık 160 milyon vakaya karşılık gelmektedir. Kötü beslenme ve hareketsizlik nedeni ile birçok ülkede çocuklar arasında da tip 2 D.Mellitus artmaktadır. Çocuklardaki Tip 2 D.Mellitus gelecekte ciddi sağlık sorunlarıyla sonuçlanacak global halk sağlığı sorunu olmaya adaydır.

Bütün diyabet tiplerinde diyabet komplikasyonlarının taranması en önemli kısmıdır. 2 diyabetliden biri tanı almamaktadır; bu nedenle bu kişiler komplikasyonlar ve erken ölüm açısından dezavantajlıdır. Gecikmiş tanı birçok tip 2 diyabetlinin tanı konduğu anda en az bir komplikasyona sahip olacağını öngörmektedir. Birçok ülkede tip 2 D.Mellitus körlüğün, kalp-damar hastalığının, böbrek yetersizliğinin ve alt extremite kaybının en önemli nedenidir.

2017 Dünya Diyabet Günü teması “Kadın ve Diyabet, Sağlıklı bir gelecek hakkımızdır”

Şu anda 199 milyondan fazla kadın diyabetle yaşamaktadır. 2040’ta 313 milyon olacağı öngörülmektedir. 5 diyabetli kadından 2’si üreme çağındadır, bu da 60 milyondan fazla kadına eş değerdir. Diyabet, kadınlarda 9. ölüm nedenidir. Tip 2 diyabetli kadınlar diyabetli olmayanlara göre 10 kat daha koroner arter hastalığı riski taşımaktadır . Tip 1 diyabetli kadınlar düşük yapma veya anomalili bebek doğurma riskine sahiptir

Dr Rana Beşe Polikliniğimizde diyabetik hastalarımızın hepsine göz muayenesi önerilmektedir ve kurumumuzda bulunan göz uzmanımız tarafından taramaları yapılmaktadır. Herhangi bir patoliji çıkmazsa doktorun değerlendirmesine göre 6 ay veya 1 senelik periodlarla göz taramalarının ömür boyu yaptırılması önerilmekte ve önemi vurgulanmaktadır. Diyabet regülasyonunda tedavinin yanında beslenmenin önemi anlatılmakta ve diyabetik hastalar diyetisyene yönlendirilmektedir. Hastanın gereksinimine göre insülin tedavisi başlanmakta, hemşire tarafından eğitimi verilmektedir. Uzman doktorlar, diyetisyen, hemşireden oluşan bir grupla diyabetik hastalarımızın gereksinimini karşılamaya çalışıyoruz.