Büyükanne ve dedeler ‘torun’ bekliyor

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, “Torunumu Beklerken” eğitim programı ile torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve dedelere ücretsiz eğitim düzenledi

Yıl içerisinde büyükanne ve dedelerden gelen taleplere göre 15 kişilik gruplar halinde açılan programda “Bebek bakımı”, “Bebek ve Çocuklarda Acil Durum Uygulamaları”, “Bebek Bakımında Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Yeni Anne – Baba ve Torun ile İletişim”, “Büyükanne – Büyükbabalık Rolü”, “Kuşak Çatışması” gibi konular ele alındı. Maket bebekler üzerinde verilen eğitimde acil durumlarda ilkyardım yöntemleri anlatıldı. Öte yandan bebek bakımına yönelik uygulamalar ve yapılması gerekenler büyükanne ve dedelere anlatıldı.

2016 yılından bu yana aralıklarla düzenlenen eğitimde kuşaklararası çocuk bakımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek, tüm ailenin gerginlikten uzak, keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesini karşılamaları için yapılması gerekenler ele alınıyor. Programdan bugüne kadar 82 kişi yararlandı. Ayrıca Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği 2012 yılından beridir sürdürdüğü “Gebe Okulu” eğitim programıyla da anne ve baba adaylarına, gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağlayacak eğitimler düzenliyor.

DEDELER VE BÜYÜKANNELER ANLATIYOR

“Torunumu Beklerken” eğitimine katılan dede adayı İsmail Bademci, Hasan Yurdakan ve anneanne adayı Sevgi Efil bu eğitime ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İsmail Bademci: Tuzla’dan bu eğitime katılıyoruz. Bu dünyaya gelecek olan çocuklar, bu ülkenin ve bizim geleceğimizdir. Biz yaşamı el yordamıyla öğrenmeye çalıştık ama artık yeni nesil bilerek, açık gözlerle, sağlıklı kararlar alabilmeliler. Bizler de doğaya saygılı, insana saygılı, canlıya saygılı bir nesil yetiştirmekle sorumluyuz. Bu ütopik değil. Burada olmamız küçük bir adım gibi görünse de aslında çok büyük bir olay. Bu proje beni çok etkiledi. Bir nesle, bir çocuğa bakabilmek için aktiviteler eşliğinde birçok şey öğrendik. Örneğin biz eşimle bu eğitime katıldıktan sonra, kendi çocuklarımızı yetiştirirken ‘Biz ne yapmışız meğerse’ dediğimiz anlarımız oldu. Doğru bildiğimiz birçok yanlışlar yaptığımızı fark ettik.”

Hasan Yurdakan: Burayı oğlum ve gelinim ‘Gebelik Okulu’ sürecinden biliyorlar. Ben de oğluma ‘Dedeler için bir şey yok mu?’ diye sorduğumda, ‘Olmaz olur mu? Torunumu Beklerken programı var.’ dedi. Bu vesileyle programa katıldım ve son derece verimli, keyifli bir program oldu benim için. Kulaktan dolma şeyleri biz kulağımızdan attık ve yeni, doğru bilgilerle donandık. Ne zaman ki oğlum, gelinim torunum için yardım isterse o zaman doğru bilgilerle yanlarında olabileceğim.

Sevgi Efil: Duyuruları görünce çok heyecanlandım. Kızım 5 aylık hamile. Eşim, damadımın annesi ve halası birlikte bu programa katıldık. Çok da bilinçlendik. Bazı doğru bildiğim şeylerin yanlış olduğunu öğrendim. İyi ki de gelmişim bu kursa. Size bir örnek vermek isterim, çocuklarımın ikisi de sarılık geçirdi ve ziyarete gelen misafirler ‘sarılığın geçmesi için sarı örtü örtün’ dediler. Ama bu programda bunun faydasının olmadığını öğrendim. Kendi adıma çok utandım. Şimdi bu konularda meğerse bilgisiz olduğumu anladım. O yüzden okuyalım, araştıralım, öğrenelim. Böyle daha çok güzel çocuklar yetiştireceğimize inanıyorum.