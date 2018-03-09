Haftalık Bağımsız Gazete 09 Mart 2018
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“Bir yumak mutluluk”

İnönü İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Canan Arzık’ın liderliğinde “Bir Yumak Mutluluk” adlı bir projeyi hayata geçirdi

“Bir yumak mutluluk”
Gazete Kadıköy

İnönü İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Canan Arzık’ın liderliğinde “Bir Yumak Mutluluk” adlı bir projeyi hayata geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz” adı altında başlattığı “A sosyal mi E sosyal misiniz?” konulu proje,  ilkokul öğrencilerini iyi örneklere yönlendirmek, merhamet, iyilik, insanlık, saygı gibi konularda onları daha ileriye taşımak için yürütülüyor.

İnönü İlkokulu 4-B öğrencileri de projenin ilk adımında sınıflarında ördükleri el emeği şalları Validebağ Huzur Evi’ne yaptıkları ziyarette yaşlılara armağan ederek sevgi ve saygılarını sundular. 

Etiketler; #inönü ilkokulu #Bir Yumak Mutluluk #Validebağ Huzur Evi
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