İnönü İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Canan Arzık’ın liderliğinde “Bir Yumak Mutluluk” adlı bir projeyi hayata geçirdi

İnönü İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Canan Arzık’ın liderliğinde “Bir Yumak Mutluluk” adlı bir projeyi hayata geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz” adı altında başlattığı “A sosyal mi E sosyal misiniz?” konulu proje, ilkokul öğrencilerini iyi örneklere yönlendirmek, merhamet, iyilik, insanlık, saygı gibi konularda onları daha ileriye taşımak için yürütülüyor.

İnönü İlkokulu 4-B öğrencileri de projenin ilk adımında sınıflarında ördükleri el emeği şalları Validebağ Huzur Evi’ne yaptıkları ziyarette yaşlılara armağan ederek sevgi ve saygılarını sundular.