Bir Kalbiniz Var Hatırlayınız

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüm nedenleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Oysa kalp sağlığını korumak sanıldığı kadar zor değil. İşte kalbinizi korumak için dikkat edilmesi gerekenler:

Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Her yıl 20 milyona yakın insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve bu ölümlerin önemli bir bölümü hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almamak ve gerekli tedavileri yaptırmamaktan kaynaklanıyor.

Oysa kalp sağlığını korumak sanıldığı kadar zor değil. İşte kalbinizi korumak için dikkat edilmesi gerekenler:

Her gün en az yarım saat yürüyüş yapın. Düzenli egzersiz kalp sağlığınızı korumanız için çok önemli ve gereklidir.

Dengeli ve doğru beslenin. Hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durun, zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü gibi bitkisel yağları tercih edin.

Akşam geç saatlerde yemek yemeği bırakın. Çünkü tok bir mideyle yatmak, özellikle bilinmeyen kalp damar hastalıklarını tetikleyerek kalp krizine neden olabilir.

Yediğinizi yaktığınızdan eminseniz yiyin Yemekten vazgeçemem diyorsanız her şeyden ama az miktarda tüketin. Daha çok meyve ve sebze ağırlıklı beslenin.

Sigarayı bırakın. Sigara, tansiyon, kolesterol gibi herhangi bir hastalığınız olmasa bile kalp krizine neden olabilir.

Sağlıklıysanız bile en az yılda bir kontrollerinizi tekrarlayın. 30 yaşında en azından bir defa lipit panel, kolesterol, şeker ve kan yağınıza baktırın. Risk grubundaysanız sağlık kontrolleriniz için 30 yaşını beklemeyin, daha erken davranın. Belli bir yaşın üzerindeyseniz sağlık kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin ve ilaçlarınızı düzenli olarak kullanın.

KADIKÖY KALBİNİ KORUYOR

Kadıköy’de oturuyorsanız kardiyoloji muayenenizi Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde ücretsiz yaptırabilirsiniz.

Kadıköy Kuyubaşı’nda bulunan Kardiyoloji Kliniği’nde 2016-2017 yılları arasında yaklaşık 3 bin 100 kişiye muayene, bin 500 kişiye Elektrokardiyografi (EKG), 800 kişiye EKO, 300 kişiye Efor, 500 kişiye Holter işlemleri yapıldı.

EKG, Efor, EKG,Ekokardiyografi, Ritim ve Tansiyon Holter hizmetlerinin sunulduğu poliklinik ile ayrıntılı bilgiye http://www.saglikpoliklinigi.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.