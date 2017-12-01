BİBERON ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden Diş Hekimi Dt. Bahar UZAY biberon çürüklerinin nedenlerini ve çözüm yollarını anlattı

Bebeklerde bazen dişler sürer sürmez üzerlerinde kahverengi lekeler oluştuğu ya da bu dişlerin kırılıp döküldüğü gözlenir. Oluşan bu çürüklere biberon çürüğü adı verilmektedir.

Bebek beslenmesinde en önemli besin olan anne sütü ya da inek sütü doğal olarak şeker içerir. Gece yatmadan önce bebeğin içtiği anne ya da inek sütü ağızda birikerek mikropların dişleri çürütmesi için elverişli bir ortam oluştururlar. Bu nedenle özellikle gece beslenmesi sonrası dişlerin temizliğine özen gösterilmelidir.

Biberon çürüklerinin tedavisi güç olduğundan erken dönemde şu gibi önlemler alınabilir;

Bebeğin gece ağızda biberonla uyuma alışkanlığını önleyin, besledikten sonra uyutmaya çalışın.

Süte, şeker bal gibi tatlandırıcılar ilave etmeyin.

Bebek beslendikten sonra mutlaka su içirin.

İlk dişlerin sürmeye başlamasıyla gece ve sabah beslenmelerinden sonra temiz, ıslak bir tülbent ile dişleri silerek temizleyin.

ÇÜRÜK SÜT DİŞLERİ TEDAVİ EDİLMEZ İSE;

Çürük süt dişleri enfeksiyon kaynağıdır.

Altta gelişmekte olan sürekli dişlerin minelerinde gelişimsel lekelenmelere yol açabilmektedirler.

Çürük süt dişlerinin köklerinde oluşabilecek enfeksiyon hayati organları (kalp, böbrek, eklemler vb. gibi ) kolayca etkileyebilir.

Bu nedenlerle çürük süt dişleri “nasıl olsa bir süre sonra düşecekler” diye düşünülerek ihmal edilmemeli mutlaka tedavi ettirilmelidirler.