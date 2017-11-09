Yeşilay, İstanbul’daki ortaokullarda Yeşilay kulüpleri kurmak ve var olanları da canlandırmak amacıyla ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesi başlattı

Bağımlılığa karşı öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçlayan proje 25 ilçe ve 25 ortaokulda yapılacak. Proje kapsamında; ortaokul öğrencilerine yönelik olarak bağımlılık hakkında eğitim verilmesi, Yeşilay kulübü kurmaları için gerekli bilgilerin verilerek yardımcı olunması, ekip çalışmasıyla afiş hazırlanması yer alıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlatılan projeyle birlikte İstanbul genelinde 2 bin 500 öğrenciyle birebir temas kurularak Yeşilay bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu projenin uygulandığı okullardan biri de Kadıköy Fenerbahçe Mahallesinde bulunan Nurettin Teksan Ortaokulu oldu. 80 gönüllü öğrencinin katıldığı projeye destek vermek amacıyla okula gelen Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, “Madde bağımlılığının en iyi ilacı en iyi tedavisi spor yapmaktır. Spor yapan insanın vücudu bu maddeleri kabul etmez. İyi yaşayan spor yapan arkadaşlarımızı örnek almamız lazım. Bir süre sonra anneniz, babanız arkadaşlarınız ne kadar değiştiğinizi görecekler yeni Ali yeni Ayşe diyecekler bunlar çok zor şeyler değil. Eğer arkadaşlarınızdan madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklara yönelmiş olan varsa onu iyiye, doğruya yönlendirmeniz lazım, ne hali varsa görsün dememeliyiz” şeklinde konuştu.

Yeşilay Kadıköy Şubesi Başkanı Ömer Şahan ise, Yeşilay’ın 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulduğunu, bu yüzden Yeşilay’ın bir Milli Mücadele kurumu olduğunu belirterek bu projeye destek veren herkese teşekkür etti.