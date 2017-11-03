Haftalık Bağımsız Gazete 03 Kasım 2017
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Belediyede kan bağışı

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi’nin giriş katında "Kan Bağışı ve Kök Hücre" kampanyası gerçekleştirildi

Belediyede kan bağışı
Alper Kaan YURDAKUL

Tarihi 1868’lere dayanan her yıl 29 Ekim – 4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası, Kadıköy Belediyesi’nde de anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Hafta sebebiyle belediyenin giriş katına Kızılay tarafından sedyeler ve masalar kurularak Kan ve Kök Hücre bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında onlarca belediye personeli ve Kadıköylü kan ve kök hücre bağışında bulunurken, yıllar içerisinde tam 28 kere kan veren Kadıköy Belediyesi personeli Oğuz Dağcı gümüş madalyasını Kızılay Kadıköy Başkanı Numan Hocaoğlu’nun da katılımıyla Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun elinden aldı.

“İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Etkinlik sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na Kızılay Kadıköy’ün çalışmalarını anlatan Numan Hocaoğlu gazetemize konuştu. İstanbul’da kan bağışı sayısı baz alındığında birinci sırada yer alan Kadıköy’ün Kızılay için en önemli bölgelerden biri olduğunu söyleyen Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, “Bu hafta Kızılay Haftası kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün Kadıköy Belediyesi’nde böyle bir çalışma yaptık. Personeller de bu çalışmaya yoğun ilgi gösterdi. Senelerdir Kadıköy Belediyesi ile güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Bize her konuda destek oluyorlar. Bu işbirliğimiz gelecek yıllarda da devam edecek” diye konuştu.

Etiketler; #kızılay #kan bağışı #kızılay haftası #Kadıköy Belediyesi #numan hocaoğlu
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