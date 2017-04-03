Belediye'de Kök Hücre Bağışı

Dünyada her 15 saniyede 1 kişinin kana ihtiyaç duyduğunu biliyor muydunuz? Kızılay ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Kadıköy Belediyesi ana binasında 4 Nisan 2017 Salı günü 08.45-16.00 saatleri arasında kök hücre bağış kampanyası yapılacak.

Kemik iliği kök hücreleri, bir başka insanın bedeninde ölümcül bir hastalığın kesin tedavisi olabiliyor. Lösemi, kalp-damar, akciğer, sinir sistemi, şeker gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kök hücre bağışı Türkiye'de ne yazık ki sınırlı.

Türkiye’de donör sayısının yetersiz olması nedeniyle hastalar, uygun doku ve kemik iliği bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden de çoğu insan hayata tutunamıyor.

Kök hücre donörü olmak zannedildiğinin aksine acı verici zahmetli bir işlem değil. Sadece 5 dakikanızı ayırıp kök hücre örneği vererek ilik bankasına kaydolup belki bir hayat kurtarmak mümkün.

Kök hücre ve kemik iliği bağışını arttırmak ve ilik bekleyen hastalara yardımcı olma çalışmalarına Kadıköy Belediyesi de destek veriyor.

Kızılay ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Kadıköy Belediyesi’nin ana binasında 4 Nisan 2017 Salı günü 08.45-16.00 saatleri arasında kök hücre bağış kampanyası düzenliyor.

Kampanya belediye personeli dışında tüm yurttaşların katılımına açık.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

Ağırlığı 50 kg’ın üzerinde, 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı her birey 3 ay ara ile yılda en fazla 4 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

Kan vermeden önce yorgun, uykusuz ve aç olmamalı,

Son 12 saat içinde aşırı miktarda alkol almamış olmalı

Kullanılan ilaçlar, aşılar doktora bildirilmelidir.

KAN BAĞIŞÇISININ MUAYENESİNDE

Kan Basıncı,

Nabzı,

Beden Isısı,

Kan hemoglobin seviyesi (kan sayımı) kontrol edilir

KAN BAĞIŞÇISININ HER KAN VERDİĞİNDE YAPILAN TESTLER

Hepatit-C

Hepatit-B

Sifiliz

Hıv-AIDS

Kan grubu

Kan nakli ile enfeksiyon bulaşmasının önlenmesinde testler kadar değerli olan yol; kan bağışı öncesinde doldurulacak olan 41 sorudan oluşan forma vereceğiniz cevapların doğruluğuna bağlıdır.

Toplam donasyon (kan bağışı) ortalama 15 dakikanızı alacaktır. Vereceğiniz bir ünite kandan elde edilecek üç ürün, üç farklı hastada kullanılacaktır. Ne dersiniz; üç hayat kurtarmak için bu süreyi gözden çıkarmaya değmez mi?

KİMLER KÖK HÜCRE BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

• 18-50 yaş aralığında olmak

• 50 kg üzerinde olmak

• Uzun süre ilaç kullanmayı gerektiren kronik bir hastalığın olmaması (Diabet,Kalp Damar Hastalıkları, Troid, Haşimato Troidi,Romatizma,..v.s gibi hastalıkların olmaması)

• Hepatit B, Hepatit C, Sifilis gibi bulaşıcı hastalıkların olmaması

• Kanser tedavisi almamış olmak

• AIDS tanısı almamış olmak

Tüm bu şartları sağlayan her sağlıklı birey kök hücre bağışçısı olabilir.