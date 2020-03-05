Haftalık Bağımsız Gazete 07 Mart 2020
Gündem
Çetin Emeç’siz 30 yıl...
Çetin Emeç’siz 30 yıl...
Kültür Sanat
Evimizden bir yıldız: Adile Naşit
Evimizden bir yıldız: Adile Naşit
Yaşam
Mahallenin plakçısı: Berk Plak
Mahallenin plakçısı: Berk Plak
Yazı Dizisi
Peride Celal: Koşucu
Peride Celal: Koşucu

“Bedenim yaşlansa da ruhum genç”

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevinde “Bedenim Yaşlansa da Ruhum Halen Genç” başlıklı bir konferans yapılacak

“Bedenim yaşlansa da ruhum genç”
GazeteKadıköy

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Özalkuş Şahin, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevinde “Bedenim Yaşlansa da Ruhum Halen Genç” başlıklı bir konferans verecek.

Ergen, yetişkin ve yaşlı psikoterapisti olan, üniversitede yaşlılık üzerine ders veren öğretim görevlisi Ayşe Özalkuş Şahin, 10 Mart Salı günü saat 14.00’teki konferansta “yaşlıda genç kalan ruhsallık” üzerine konuşacak.

Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan konferansın amacı, 18-24 Mart Yaşlılık Haftası öncesinde, özellikle Kadıköy’deki yaşlıları bu konuda bilinçlendirmek…

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.