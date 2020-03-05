“Bedenim yaşlansa da ruhum genç”

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevinde “Bedenim Yaşlansa da Ruhum Halen Genç” başlıklı bir konferans yapılacak

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Özalkuş Şahin, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevinde “Bedenim Yaşlansa da Ruhum Halen Genç” başlıklı bir konferans verecek.

Ergen, yetişkin ve yaşlı psikoterapisti olan, üniversitede yaşlılık üzerine ders veren öğretim görevlisi Ayşe Özalkuş Şahin, 10 Mart Salı günü saat 14.00’teki konferansta “yaşlıda genç kalan ruhsallık” üzerine konuşacak.

Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan konferansın amacı, 18-24 Mart Yaşlılık Haftası öncesinde, özellikle Kadıköy’deki yaşlıları bu konuda bilinçlendirmek…