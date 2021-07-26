Bakan’dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hala aşı olmadığını dile getirerek aşı çağrısı yaptı

Türkiye'nin günlük COVID-19 aşı tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun” çağrısı yaptı.

Salgının aşısız yenilemeyeceğini ifade eden Koca şunları yazdı “Covid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun.”

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre de, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.61, ikinci doz ortalaması yüzde 36.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 66 milyon 142 bin 804.